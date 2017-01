Hangouts 16 pour Android fait le ménage dans les contacts

La nouvelle version 16 de Hangouts pour Android a décidé de faire du ménage dans la liste de contacts. Celle-ci n’est plus disponible qu’à l’écriture d’un nouveau message et met clairement en avant ceux utilisant déjà Hangouts.

Hangouts n’est pas mort, en dépit de la multiplication chez Google du nombre de solutions dédiées à la messagerie, et plus généralement à la communication. Hangouts 16 pour Android est ainsi disponible, avec pour objectif de rationaliser certaines parties de l’interface, notamment la gestion des contacts.

Les contacts possédant Hangouts sont mis en avant

Dans le panneau de navigation, la zone Contacts a ainsi disparu, tout simplement. On ne la retrouve que dans l’interface de rédaction d’un nouveau message, quand l’utilisateur est invité à choisir justement un ou plusieurs destinataires. La partie « Fréquents » disparaît également, au profit d’une liste coupée en deux : ceux qui ont Hangouts, et ceux qui ne l’ont pas. Cette différenciation s’applique également lors de la recherche d’un contact.

Il est clair que cette séparation est logique. Tellement en fait qu’on se demande pourquoi Google a attendu un tel nombre de versions pour mettre en avant ceux qui ont Hangouts et pourront donc répondre directement aux messages qui leurs sont envoyés. Bien entendu, il reste possible d’envoyer des SMS classiques via l’application, à condition qu’elle ait été définie par défaut pour cette tâche.

La version 16 est disponible depuis peu sur le Play Store et devrait donc être disponible pour l’ensemble des utilisateurs. On ne sait par contre pas ce qu’il en sera pour la mouture iOS, actuellement bloquée à la version 14.

Une stratégie décidément bien confuse

Rappelons que la stratégie de Google en matière d’outils de communications est actuellement assez floue. Hangouts continue d’exister, mais reste surtout un service accessible depuis Gmail et Google+, que l’éditeur essaye maintenant de repositionner vers les entreprises. Parallèlement, Messenger s’occupe exclusivement des SMS, tandis qu’Allo fait également de la messagerie instantanée – façon WhatsApp – et que Duo se concentre sur la vidéo conférence, mais uniquement en tête à tête. Alors que Hangouts affiche jusqu’à dix participants.