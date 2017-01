Twitter remplace sa recherche par un onglet « Explorer » qui prend la place des Moments

Twitter a décidé de revoir une nouvelle fois la manière dont il organise la découverte de contenu. Cela passe par la fusion de plusieurs fonctionnalités au sein d'un nouvel onglet « Explorer », avec l’espoir d’en augmenter la visibilité.

L’idée initiale de Twitter était simple : permettre aux utilisateurs de publier de courts messages de 140 caractères au maximum. Avec le temps, un nombre croissant de fonctionnalités a été ajouté, avec les photos, vidéos, les sondages, les messages directs de groupe et ainsi de suite.

La question de la découverte des contenus s’est évidemment posée et elle a été de nombreuses fois retravaillée avec le temps. Cette problématique n'est d’ailleurs pas spécifique à Twitter, des services comme YouTube, Spotify et autres doivent également y faire face.

Un mauvais signe pour les Moments

Aujourd'hui, on apprend que la recherche, les Moments et autres vidéos en direct les plus populaires vont donc être rassemblées dans une seule et même section : Explorer. Elle prend la place des Moments annoncés il y a quelques mois et commence à être déployée sur iOS où elle apparait en deuxième position. Elle arrivera un peu plus tard sous Android.

La volonté de l’éditeur, qui teste cette fonctionnalité en interne depuis plusieurs mois, est de fournir un lieu unique où trouver les contenus. Twitter précise dans son billet de blog que les testeurs ont confirmé son intérêt, mais on imagine mal l’entreprise dire le contraire. Cependant, l'équipe indique avoir pris en compte les premiers retours des utilisateurs.

Elle se veut aussi rassurante : aucune fonctionnalité actuelle ne va disparaître puisqu’elles sont simplement rassemblées dans un onglet unique. Pour autant, cela n'est pas vraiment un très bon signe pour les Moments qui perdent leur accès direct. Il faudra désormais passer par la recherche du terme « Moments » pour les trouver.

Ces derniers permettent pour rappel de créer des collections de tweets qui se suivent, comme pour raconter une histoire. Ils commencent seulement à se déployer en France et l'on ne sait pas à l’heure actuelle s'il s'agit ou non d'un succès, Twitter ne fournissant aucune statistique.

Le défi de la découverte des contenus intéressants

On notera aussi que c'est la loupe de la fonction Recherche qui devient Explorer. Elle ne sera ainsi plus visible à côté du bouton permettant de publier un nouveau tweet, ce qui demandera sans doute un petit temps d'adaptation.

Sa consultation est pour le moment plutôt « décevante » puisque si tout est prévu pour y être mélangé, c'est encore assez vide. On retrouve ainsi principalement les tendances actuelles, mais plus tard on devrait y voir arriver d'autres éléments comme les sujets importants de la journée, la vidéo en direct à ne pas manquer, etc.

Il faudra alors voir si ceux-ci sont poussés par Twitter à travers ses partenariats (comptes d'influenceurs, émissions de TV, etc.) ou bien si la sélection sera uniquement algorithmique et dépendante des goûts de l'utilisateur. Car le problème de la découverte des contenus pousse en général à faire des choix emprunts de facilité.

La nouvelle page d'accueil de Twitter affiche par exemple des thèmes jugés populaires, mais il s’agit souvent de mettre en avant les tweets provoquant le plus de réactions (réponses, likes et retweets). Les thématiques tournent donc rapidement en rond : sports, téléréalité, scandales politiques, artistes célèbres et ainsi de suite.

Si Twitter veut réellement faire profiter de la richesse de ses contenus à travers son nouvel onglet, il lui faudra faire bien mieux. Nous verrons ce qu'il en est dans les semaines à venir. Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, un énième changement devrait alors être annoncé.