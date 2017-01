Seagate : vers des disques durs de 16 To d'ici 18 mois

Après les disques durs de 12 To, Seagate a des modèles de 14 et 16 To dans ses cartons. Selon son directeur général, la société prévoit d'expédier les premiers exemplaires au cours des 18 prochains mois.

La course à la capacité continue de plus belle chez les fabricants de disques durs. Résumé des derniers épisodes : alors que les HDD de 10 To sont en vente depuis l'été dernier, Seagate profitait de la présentation de ses résultats pour annoncer qu'un modèle Enterprise Capacity de 12 To était en approche. Quelques mois plus tard, HGST, filiale de Western Digital, lui répondait avec des disques durs de 12 et 14 To.

Les modèles de 12 To séduisent, des versions de 14 et 16 To en approche

Aujourd'hui, c'est de nouveau Seagate qui revient à la charge, par la voix de son directeur général Stephen Luczo. Là encore, l'information a été donnée à l'occasion d'une conférence téléphonique comme le rapportent nos confrères de PCWorld. Le dirigeant affirme pour commencer que les retours sur son modèle de 12 To sont positifs et que le travail continue donc.

Au cours des 18 prochains mois, la société prévoit ainsi de proposer des versions de 14 To et même 16 To. Stephen Luczo ne donne aucun détail supplémentaire, impossible donc de savoir s'il s'agit d'envoyer quelques échantillons à des partenaires, ou s'il est question d'une disponibilité plus large. On attend maintenant la réponse de HGST/Western Digital.

Les HDD toujours prisés par les systèmes de vidéosurveillance

Selon le directeur général, la demande de HDD de grosse capacité reste importante, malgré l'explosion des SSD qui proposent de plus en plus d'espace pour un encombrement réduit (voir notre analyse). Ils sont par contre beaucoup plus chers pour le moment et le gain en performances n'est pas toujours utile. C'est notamment le cas en vidéosurveillance, où la quantité de stockage est plus importante.

D'ici 2020, Seagate espère pouvoir atteindre les 20 To.