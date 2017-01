Hadopi : comment vont être indemnisés les FAI

Selon nos informations, le projet de décret Hadopi sur l’indemnisation des fournisseurs d’accès est bientôt prêt à être publié au Journal officiel. Nous avons eu tous ses derniers détails, dont le montant que devra payer aux FAI la Haute autorité.

Le 23 décembre 2015, le Conseil d’État a condamné l’État à indemniser Bouygues Télécom pour les frais injustement supportés dans l’identification des adresses IP repérées pour la riposte graduée. Il a jugé fautif son énorme retard pour la publication d’un décret-phare attendu depuis la loi de 2009. C'est celui qui fixe le tarif de la compensation dont peuvent prétendre les FAI pour ces prestations étrangères à leur activité.

21 000 euros d’astreinte payés par l’Etat

La haute juridiction administrative a surtout enjoint l'Etat à corriger le tir dans les 6 mois et publier ce fameux décret. En comptant l‘astreinte de 100 euros par mois, il a donc déjà dû payer depuis juin 2016 autour de 21 000 euros. Une misère.

Si montant est ridicule, le juge a manifesté là un agacement bruyant face au comportement fautif du gouvernement. Et ce alors que la Hadopi s’active jour après jour à remettre les abonnés dans le droit chemin...

Selon nos informations, le texte devrait être publié d'ici quelques semaines au Journal Officiel. Ceci fait, tout changera comptablement puisque c'est la Hadopi qui supportera cette charge, non plus l'Etat. Next INpact a surtout pu découvrir le document, accompagné de son arrêté. Et concrètement, deux postes budgétaires vont faire l’objet d’une compensation.

80 000 euros pour l’investissement, le fonctionnement et la maintenance