La Société Générale propose le paiement mobile sans contact sur Android

La Société Générale propose désormais à ses clients de payer directement avec leur smartphone Android, à condition qu'il soit équipé d'une puce NFC. Une mise en place qui se fait en partenariat avec Paylib.

Les solutions de paiement sur mobile ont le vent en poupe ces derniers temps et les initiatives se multiplient en France, notamment avec l'arrivée d'Android Pay et d'Apple Pay mais aussi d'Orange Cash et de boon. Un nouvel acteur se lance sur ce marché : la Société Générale, en partenariat avec Paylib (un système mis en place par plusieurs banques françaises en 2013).

Trio gagnant : Android, NFC et application Société Générale

Pour en profiter, il faut être client de la banque évidemment, et avoir l'application Société Générale installée sur un smartphone Android équipé d'une puce NFC. Il faudra alors activer Paylib dans les paramètres de l'application. Vous devrez ensuite préciser un code de validation ainsi que la carte bancaire qui sera utilisée pour régler les achats effectués grâce à votre smartphone.

Par défaut, une confirmation par code est demandée pour les montants supérieurs à 20 euros, mais ce seuil peut être adapté par l'utilisateur précise l'établissement. Dans tous les cas, les paiements sans contact ne peuvent pas dépasser 300 euros.

Pour régler vos achats, il suffit de placer votre smartphone sur un terminal de paiement sans contact compatible. En novembre 2016, 482 000 commerces en étaient équipés selon la Société Générale, qui estime que 100 % des commerçants proposeront ce mode de paiement en 2020.

La banque indique que l'utilisation de ce service est gratuite et qu'il est compatible avec tous les opérateurs de téléphonie mobile, ce qui n'est pas le cas d'Orange Cash par exemple.

La banque propose aussi une CB avec code CVV dynamique

Pour rappel, la Société Générale est relativement active ces derniers mois puisque l'établissement se vantait en novembre dernier d'être la « première banque en France à lancer une carte nouvelle génération dotée d'un cryptogramme visuel dynamique ». La BPCE était pour sa part la première à lancer des expérimentations sur ce sujet dès le mois de mai 2015 (voir cette actualité).