Facebook complète ses guides Privacy Basics, consultables depuis un smartphone

Alors que la journée mondiale de la protection des données aura lieu le 28 janvier, Facebook lance une révision complète de sa section dédiée à la vie privée. L’éditeur y rassemble tous les conseils liés à la publication d’informations et à leur protection. Tous les outils liés à la vie privée y sont également présents.

Facebook profite de l’imminence de la journée mondiale de la protection des données pour réviser ses « Privacy Basics ». Ces « bases de la vie privée » rassemblent au sein d’un même endroit tout ce qui touche à ce domaine et plus globalement à la sécurité des informations confiées par les internautes au réseau social. La nouvelle version se veut plus simple d’accès, plus riche en renseignements, et surtout beaucoup plus pratique depuis un appareil mobile.

Les questions les plus souvent posées

Le fonctionnement est simple. Il s’agit d’une page unique dont le défilement fait apparaitre les différentes sections, accessibles directement via un menu situé en haut à droite. On y trouve d’abord une partie « Sujets à la une » rassemblant les questions les plus fréquentes sur le site, par exemple « Comment choisir qui voit mes photos et mes autres publications sur Facebook ? ». Chaque question ouvre un panneau expliquant le sujet, l’utilisateur visualisant les étapes à la manière d’un diaporama.

Des dizaines de sujets rangés par catégories

Vient ensuite une section baptisée « Vous avez le contrôle ». Il s’agit en fait d’une série de quatre catégories regroupant toutes les questions habituelles : gestion de la confidentialité, rester prudent et en sécurité, publicité et collaboration. Chaque thématique liste les sujets liés, contrairement à la première section qui ne met en avant que les six questions les plus souvent posées.

Dans la partie « Rester prudent », on trouve ainsi la désactivation/suppression d’un compte, la création des mots de passe, que faire en cas de compte piraté, les approbations de connexions, les contacts de confiance, retirer/bloquer quelqu’un de sa liste d’amis, les contenus indésirables, l’hameçonnage et ainsi de suite.

Ces deux sections doivent permettre de couvrir à elles seules l’ensemble des questions que les internautes sont censées se poser au sujet de leur sécurité et de la vie privée. Quelques liens supplémentaires sont cependant présents.

L'assistant pour les réglages de base

Tout en bas de la page, on trouve un bouton bleu nommé « Vérifiez vos paramètres de confidentialité ». Il permet simplement de lancer l’Assistance confidentialité, un assistant lancé l’année dernière par Facebook pour résumer en quelques questions les principaux réglages liés à la vie privée. L’utilisateur pourra notamment y voir la liste des applications accédant au compte Facebook et les informations principales, comme le numéro de téléphone et l’adresse email.

Enfin, en bas du menu latéral se trouve un lien vers la Politique d’utilisation des données. Rien de particulièrement nouveau ici, Facebook y expliquant ce qu’il fait des informations confiées par les utilisateurs, principes liés à la confidentialité, gestion des cookies, publicités, réponses aux requêtes juridiques, envoi de questions à Facebook et autres sujets du même acabit y sont concentrés.

Surtout une volonté de rassembler et classer

Au final, une section révisée et plus accessible – surtout depuis un smartphone – mais qui n’apporte pas forcément de nouveauté dans ce domaine. Le plus gros changement est la concentration des informations et une présentation plus claire qui permettra sans doute de trouver plus rapidement ce que l’on cherche. L’ensemble contient quand même 32 guides dynamiques pour les explications, la section étant traduite en 44 langues.