Steam : meilleure gestion des manettes Xbox et déplacement des dossiers d'installation

Le client Steam vient de profiter d'une copieuse mise à jour. La note qui recense les changements est plutôt épaisse, mais on retiendra la gestion des manettes Xbox (360 et One) par le configurateur de Valve et la possibilité de déplacer facilement un jeu Steam entre deux dossiers.

Régulièrement, Valve met à jour le client Steam afin de corriger les quelques bugs qui s'y glissent de temps à autre, mais aussi pour ajouter diverses fonctionnalités, plus ou moins attendues. Ces derniers temps, l'éditeur s'est concentré sur la gestion des manettes de jeu, et semble poursuivre ses efforts dans cette direction.

Un paramétrage complet des manettes Xbox et X-Input

La principale nouveauté de cette nouvelle version du client Steam est en effet la prise en charge des manettes Xbox 360, Xbox One et des contrôleurs génériques compatibles X-Input dans le configurateur de l'application.

À l'instar de ce qui est proposé depuis quelques semaines avec la manette DualShock 4 de Sony, il devient possible de paramétrer très finement les caractéristiques du contrôleur de jeu. On peut ainsi sélectionner la taille de la zone morte des sticks analogiques ou la force des moteurs de vibration de la manette. L'ensemble fonctionne plutôt bien, mais quelques bugs cosmétiques sont encore de la partie. Lors de notre essai avec une manette Xbox One branchée les menus de Steam nous indiquaient que certaines options étaient accessibles en appuyant sur le bouton « Rond »... que l'on attend plutôt sur une DualShock 4.

Du coté des contrôleurs PS4, certains modèles alternatifs sont désormais pris en charge, tels que la manette « Elite » de chez Emio, ou divers autres modèles signés Armor, Hori ou MadCatz. Il devient également possible d'éteindre l'adaptateur sans-fil de la DualShock 4.

Simplification du déplacement des jeux

Si vous disposez de plusieurs volumes de stockage sur votre machine, il est probable que vous ayez réparti vos jeux entre plusieurs d'entre eux. Désormais, il est possible de déplacer simplement les titres que vous avez installés d'un dossier à l'autre sans mettre les mains dans le cambouis.

Il suffit pour cela de se rendre dans les paramètres du jeu concerné, puis de sélectionner Fichiers locaux dans le menu. Une nouvelle option doit avoir fait son apparition, vous permettant d'envoyer les fichiers du jeu ailleurs. Une idée qui trouvera son utilité chez ceux qui installent certains de leurs jeux sur leur SSD et veulent y faire de la place sans pour autant désinstaller complètement leurs jeux.

On notera enfin une meilleure prise en charge des écrans Retina sous macOS lorsque le mode Big Picture est activé, ainsi qu'un correctif rétablissant la colorimétrie des captures d'écran prises dans les applications exploitant Vulkan, lorsqu'un GPU AMD est présent.