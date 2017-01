CPU AMD Ryzen : les systèmes de refroidissement se préparent à l'arrivée du socket AM4

Alors qu'AMD se prépare à lancer ses nouveaux processeurs Ryzen, les fabricants de systèmes de refroidissement se préparent au changement du système de fixation du socket AM4. Certains proposent des adaptateurs gratuitement, tandis qu'il faudra payer chez d'autres. Faisons le point.

La prochaine génération de processeurs AMD est connue sous le nom de code Ryzen. Les CPU exploiteront un nouveau socket AM4 et les premières cartes mères des partenaires ont d'ores et déjà été présentées lors du CES de Las Vegas. Alors que la date de lancement se rapproche, les fabricants de systèmes de refroidissements commencent à communiquer sur la compatibilité de leurs produits.

Fixation du socket AM4 : 6 mm de plus par ci, 6 mm de moins par là

Il faut en effet savoir que le socket AM4 n'utilisera pas exactement le même système de fixation que les précédents AM2(+), AM3(+) et FM2(+) et un adaptateur sera parfois nécessaire pour les anciens ventirads.

Comme l'explique EK Water Blocks sur son blog, les quatre trous sont espacés de 90 mm en longueur et de 54 mm en largeur, contre respectivement 96 et 48 mm pour les sockets précédents. 6 mm de plus d'un côté et 6 mm de moins de l'autre, ce qui oblige à revoir les kits de montage.

Comme c'est le cas depuis des années, Noctua propose un kit AM4 gratuitement

Fidèle à son habitude, Noctua propose un kit de mise à jour gratuit pour ses clients qui ont acheté un ventirad à partir de 2005. Deux références sont disponibles suivant votre modèle : NM-AM4-UxS pour les NH-U14S, NH-U12S et NH-U9S ainsi que le NM-AM4 pour tous les autres.

Seules exceptions pour le moment, les NH-L9i et NH-L9a qui auront peut-être droit à un kit de mise à jour plus tard dans l'année, mais cela reste à confirmer, Noctua étudie la question pour le moment. Dans tous les cas, les ventirads DX et DO pour Intel Xeon et AMD Opteron ne sont pas concernés par cette offre précise le constructeur.

Pour recevoir un kit, il faudra envoyer au fabricant une facture d'une carte mère ou d'un processeur AM4, ainsi que celle d'un ventirad éligible à l'offre. La livraison de l'adaptateur prendra entre 1 et 4 semaines. Tous les détails se trouvent par ici. Dans tous les cas, sachez que les kits seront également proposés à la vente pour 7,90 euros.

Arctic : des ventirads déjà compatibles, de nouvelles versions pour d'autres

De son côté, Arctic affirme que plusieurs de ses ventirads pour processeur sont d'ores et déjà compatibles avec le socket AM4 et ne « nécessitent aucune adaptation ». Dans le lot, nous pouvons citer la série des Alpine 64 et Freezer 13.

De leur côté, les Freezer A11 et A32 ne prennent pas en charge le socket AM4 et de nouveaux modèles viennent les remplacer : les Freezer 12 et 33 respectivement. Enfin, concernant les systèmes de watercooling Liquid Freezer 120, 240 et 360, ils sont compatibles depuis le mois d'avril 2016.

Un tableau résume la situation des différents modèles :

be quiet! propose aussi un kit gratuit pour six de ses ventirads

Les clients be quiet! qui disposent d'un Dark Rock (Pro) 3, Dark Rock TF, Shadow Rock 2, Shadow Rock Slim ou Silent Loop series peuvent recevoir un adaptateur AM4 gratuitement. Afin d'en profiter, le fabricant demande d'envoyer la facture d'une carte mère AM4. Cette fois-ci, la livraison prendra jusqu'à deux semaines.

Cooler Master : un kit de mise à jour, quid du prix ?

Chez Cooler Master, de nombreux ventirads sont d'ores et déjà compatibles avec les cartes mères pour processeur Ryzen. On peut ainsi citer les Hyper 212 LED Turbo, la série des Hyper TX3, le Hyper T4, etc. Pour les autres, le fabricant annonce un kit de compatibilité, mais sans préciser s'il sera proposé gratuitement ou bien s'il faudra payer. Un tableau complet est disponible par ici.

Ainsi, tous les ventirads et les systèmes de watercooling sont annoncés comme compatibles avec les CPU AM4 (avec ou sans kit), à l'exception du Hyper 212 LED. Néanmoins, selon un autre tableau publié sur le forum du fabricant, ce modèle devrait également recevoir un kit de mise à jour.

Pour plus de détails, Cooler Master demande à ses clients de contacter leur revendeur local, ou bien le service technique.

EK Water Block : des adaptateurs sont disponibles, mais il faudra payer

En plus de détailler précisément les changements entre les fixations des anciens sockets AMD et du nouveau AM4, EK Water Block confirme que « tous ses waterblocks actuels seront totalement compatibles avec les derniers processeurs AMD AM4 », avant d'ajouter qu'il s'agit « d'une mise à jour gratuite ». Mais, la gratuité ne semble s'appliquer qu'aux nouveaux clients, via une option permet d'ajouter le kit de fixation AM4 lors de la commande.

Pour les autres, il est possible d'acheter une plaque de montage Supremacy AMD (compatible socket 754, 939, 940, AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 et bien évidemment AM4) pour 4,96 euros, tandis que la plaque qui vient se positionner à l'arrière de la carte mère est vendue 6,84 euros.

Chez Enermax, il faut avoir acheté son ventirads en 2016 ou 2017

Chez Enermax également il est possible de commander un kit d'adaptation AM4, mais avec des restrictions plus importantes que chez les concurrents. En effet, si la liste des ventirads éligibles est large (voir ici), il devra avoir été acheté après le 1er janvier 2016.

Pour en profiter, il faudra envoyer une facture d'achat de votre ventirad. Fin février, les kits seront envoyés automatiquement à ceux qui en ont fait la demande. L'envoi sera gratuit pour ceux qui résident dans l'union européenne.

Phanteks : un kit AM4 gratuit sur demande au service client

Chez Phanteks, la situation est assez simple : tous les ventirads peuvent bénéficier d'un kit de mise à jour AM4 gratuitement. Pour cela, il faut en faire la demande par email auprès du service client de la marque, en joignant une copie de la facture de votre produit Phanteks et une autre pour une carte mère ou un processeur AM4.

Raijintek : un adaptateur envoyé sur demande, sauf pour le Triton

Raijintek ne communique pas officiellement sur le sujet sur son site, mais son importateur Caseking nous confirme qu'un adaptateur AM4 sera envoyé gratuitement sur demande. Pour cela, il faudra contacter directement le service technique du fabricant. Tous les modèles sont concernés, à l'exception du Triton.

De nombreux constructeurs n'ont pas encore annoncé leurs plans officiellement. C'est notamment le cas de Corsair et Thermaltake pour ne citer que ces deux-là. De son côté, Thermalright avait mis en ligne une page afin d'annoncer que des adaptateurs AM4 seraient proposés gratuitement aux clients (sous conditions évidemment), mais elle a depuis été supprimée, sans explication. Elle peut toujours être consultée dans le cache de Google.