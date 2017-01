Ultra HD Blu-ray : PowerDVD se met à jour, Pioneer annonce deux lecteurs pour PC

CyberLink vient d'annoncer que son lecteur multimédia PowerDVD allait prendre en charge les Ultra HD Blu-ray, à condition d'avoir au moins un processeur Intel de la génération Kaby Lake. Dans le même temps, Pioneer présente deux lecteurs pour ordinateur.

Cela fait maintenant près d'un an que les premiers disques et lecteurs de salon Ultra HD Blu-ray sont disponibles chez les revendeurs. Depuis plusieurs mois, Microsoft s'est aussi lancé dans cette aventure avec sa Xbox One S (voir notre analyse), qui est pour le moment le lecteur Ultra HD Blu-ray le plus accessible. Aujourd'hui, c'est au tour de Cyberlink et Pioneer de faire des annonces.

PowerDVD et l'UHD : Kaby Lake est là encore obligatoire

Le premier vient en effet d'officilialiser une mise à jour à venir de son lecteur multimédia PowerDVD impliquant la prise en charge des Ultra HD Blu-ray, une « première mondiale » selon l'éditeur. Pour cela, il faudra disposer d'un processeur Intel Core i5 ou i7 de 7e génération (Kaby Lake) avec au moins une partie graphique HD Graphics 630. La sortie vidéo de la carte mère et l'écran devront être en HDMI 2.0a et prendre en charge HDCP 2.2 au minimum.

Cette nouvelle mouture de PowerDVD sera disponible à la vente au début 2017 affirme l'éditeur, sans plus de précision pour le moment. Une version « customisée » sera également livrée avec les nouveaux lecteurs Ultra HD Blu-ray que Pioneer vient tout juste d'annoncer.

Comme pour Netflix, espérons que l'exigence du support de Kaby Lake ne durera pas dans la pratique, puisque d'autres composants gèrent ce qu'il faut (H.265, HDMI 2.0, HDCP 2.2) pour la lecture des Ultra HD Blu-ray. Il sera d'ailleurs intéressant d'analyser la réaction d'AMD et NVIDIA à cette annonce.

Pioneer annonce deux lecteurs pour PC

De son côté, Pioneer annonce donc les BDR-S11J-BK et BDR-S11J-X, deux lecteurs au format de 5,25 pouces avec une interface S-ATA III. Ils sont donc capables de lire les Ultra HD Blu-ray, mais aussi de lire et graver des Blu-ray, des DVD et des CD. Le second (BDR-S11J-X) dispose de fonctionnalités avancées pour la lecture de CD Audio.

Ces deux modèles seront disponibles fin février au japon, mais rien n'est précisé concernant le reste du monde. Il faudra donc attendre pour savoir ce qu'il en est exactement, ainsi que pour connaitre leur prix eu Europe.

Actuellement, Hitachi-LG et Pioneer sont les deux fabricants à disposer d'une licence de la Blu-ray Disc Association (BD-ROM 4.0) pour des lecteurs pour ordinateurs. Comme l'explique notre confrère Pierre Dandumont sur son blog, le BH16NS55 de LG serait déjà capable de lire des disques Ultra HD Blu-ray, même si cela n'est pas précisé officiellement dans ces caractéristiques techniques.

Maintenant que Pioneer est sorti du bois, nul doute que les annonces devraient rapidement se multiplier.