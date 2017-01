Freebox mini 4K : la mosaïque TV disponible avec la mise à jour 2.1.0 - 4

À l'instar des autres boîtiers multimédia de Free, la Freebox mini 4K dispose enfin d'une mosaïque des chaines. Le FAI en profite pour ajouter un témoin lorsque le niveau des piles de la télécommande est faible et pour améliorer encore l'interface du replay.

Free vient de déployer une nouvelle mise à jour estampillée « 2.1.0 - 4 » pour sa Freebox mini 4K (boîtier multimédia). Après plusieurs mises à jour des Freebox sans notes de version détaillées, le FAI la précise cette fois-ci. Il n'y a pas de changements en profondeur – c'est toujours Android 5.1 qui est aux commandes – mais quelques nouveautés attendues sont de la partie.

Nous pouvons ainsi citer l'ajout de la mosaïque TV sur le canal 0. Pour rappel, cette fonctionnalité est déjà disponible depuis longtemps sur les autres box multimédia du fournisseur d'accès (la Révolution par exemple). Ce service était demandé par des utilisateurs depuis maintenant près de deux ans.

Un indicateur de batterie faible sur la télécommande fait également son entrée, tandis qu'un appui long sur le bouton d'appairage ne supprime plus toutes les associations. Enfin, l'interface du replay a été améliorée, sans plus de détails. Pour rappel, au mois de novembre le replay sur la Freebox mini 4K avait déjà eu droit à un sérieux lifting, avec un nouveau design et une meilleure fluidité.

Comme toujours, il suffit de redémarrer la Freebox mini 4K pour installer cette mise à jour.