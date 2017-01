Razer rafraîchit son BlackWidow Chroma avec une V2 à 199,99 euros

Razer vient de lever le voile sur une nouvelle version de son clavier mécanique phare : le BlackWidow Chroma. Cette « V2 » se distingue par un nouveau repose-poignet mais aussi l'introduction de nouveaux interrupteurs à retour linéaire.

Si lors du CES, Razer a préféré se concentrer sur des projets (Ariana et Valerie) qui ne franchiront probablement jamais les portes des boutiques, le fabricant de périphériques pour joueurs ne compte pas pour autant se tourner les pouces cet hiver. Cela commence dès maintenant avec le lancement du BlackWidow Chroma V2, un clavier mécanique qui doit progressivement remplacer le BlackWidow Chroma premier du nom, sorti en 2014.

C'est le même, mais en différent

Fondamentalement, peu d'éléments changent drastiquement entre cette V2 et l'ancien modèle. Le détail le plus visible est l'ajout d'un repose-poignet rembourré en simili-cuir qui a vocation à améliorer le confort d'utilisation et remplace avantageusement l'espace anciennement dévoué au logo lumineux de la marque. Si vous êtes réfractaires à l'emploi de ce genre d'accessoire, il est possible de le retirer simplement, la fixation du repose-poignet au reste du châssis n'étant assurée que par quelques aimants.

Toujours sur le côté esthétique, la police de caractères utilisée sur les touches – toujours éclairées individuellement avec des LED RGB – se veut moins futuriste mais surtout beaucoup plus lisible. Razer corrige ici une des critiques fréquemment faites à l'encontre de son clavier haut de gamme.

Côté logiciel, on retrouve toujours Razer Synapse pour gérer les profils d'éclairage des touches, accompagné cette fois encore par cinq boutons macro disposés sur le côté gauche. Les amateurs de MMORPG seront par contre contents d'apprendre que l'ensemble des touches est programmable. Comme sur l'ancien Chroma, des profils d'éclairage spécifiques à certains jeux sont aussi prévus. Sur Diablo III par exemple, le clavier vire globalement au rouge sauf les boutons assignés aux sorts qui s'illuminent en blanc lorsqu'ils sont disponibles.

Du neuf sous le capot

Sous les capuchons des touches, on pourra retrouver trois interrupteurs différents selon le modèle choisi. Les switches Razer Green (retour tactile et clic sonore) et Razer Orange (retour tactile sans clic) sont évidemment reconduits, mais un petit nouveau vient s'ajouter au catalogue : le Razer Yellow. Celui-ci s'apparente techniquement au Cherry MX Red avec un retour linéaire et une force d'activation de 45 grammes et, comme ses petits camarades, il est annoncé avec une durée de vie de 80 millions de frappes.

Côté connectique, rien ne change. Il est toujours question d'une liaison USB avec un hub 2 ports, et de deux prises jack pour y brancher un casque si le câble du votre est trop court pour aller chercher le bas de votre unité centrale. Razer annonce que son BlackWidow Chroma V2 sera disponible sous peu chez les revendeurs, au tarif conseillé de... 199,99 euros, exactement comme son prédécesseur lors de son lancement. Il se négocie aujourd'hui plutôt autour de 150 euros.