Microsoft enrichit OneDrive for Business et ajoute StaffHub dans Office 365

Microsoft a détaillé hier soir dans un billet de blog ses améliorations pour OneDrive, ainsi qu’un certain nombre d’autres nouveautés liées au monde de l’entreprise. Côté synchronisation des fichiers, on note sur macOS l’arrivée d’un client autonome, extérieur au Mac App Store.

Microsoft a fait hier soir une série d’annonces pour OneDrive, surtout la version dédiée aux entreprises. La plus importante est sans aucun doute la possibilité pour les administrateurs de synchroniser les sites SharePoint et les dossiers partagés de OneDrive for Business. Les utilisateurs n’auront ainsi plus qu’une seule interface pour l’ensemble de leurs ressources.

Un client Mac indépendant de l'App Store

L’autre grande nouveauté concerne le client Mac. Il est disponible depuis longtemps sur le Mac App Store, tant pour sa récupération que pour ses mises à jour. Problème, une partie des administrateurs pestait contre ce mode de distribution, qui ne les aide pas à planifier notamment les déploiements.

Microsoft propose désormais un client indépendant, dont les mises à jour sont contrôlées par l’application directement. Les administrateurs peuvent de fait contrôler les fonctionnalités comme l’affichage du statut de synchronisation, les pastilles dans le Finder, le raccourci OneDrive dans ce dernier ou encore la capacité du client à se lancer dès l’ouverture de session dans macOS.

Une nouvelle console de gestion pour les administrateurs

Les administrateurs vont justement pouvoir profiter d’une version révisée de la console de gestion des paramètres OneDrive. Elle permet de savoir qui partage quoi (et avec qui), de contrôler l’utilisation faite des liens anonymes et partages externes, de bloquer la synchronisation de certains types de fichiers ou de l’interdire aux PC ne faisant pas partie du domaine, de définir des limites de stockage, d’indiquer des machines spécifiques pour des utilisateurs en particulier, ou encore d’activer ou non les différentes notifications liées au service.

Des améliorations aussi pour le grand public

Certaines améliorations sont générales et sont donc répercutées aussi sur le grand public. Par exemple, un nouvel utilisateur passera désormais par un écran de présentation pour le guider à travers les fonctions principales.

La gestion des partages a été modifiée pour être plus simple. Certaines informations sont nettement plus évidentes, notamment avec qui les documents ou dossiers sont partagés, si les personnes sont extérieures à la structure, etc. Le panneau latéral permet de modifier les principaux réglages, et de définir par exemple une date d’expiration sur les liens anonymes. L’accès à un document ou à un dossier qui nécessiterait un compte provoque l’apparition d’une fenêtre de connexion nettement plus directe (compte personnel ou Office 365).

Enfin, le nouveau panneau d’activité est pratiquement déployé chez l’ensemble des utilisateurs. Il apparait lors d’un clic sur l’icône de OneDrive dans la zone de notification de la barre des tâches. Il ressemble en fait à ce que propose Dropbox, avec la liste de toutes les dernières opérations réalisées, et leur chronologie. En bas de la liste, l’utilisateur pourra également changer de compte.

StaffHub disponible pour l’ensemble des clients

Les entreprises peuvent désormais se pencher sur StaffHub, que Microsoft avait initialement présenté pour la première fois en septembre dernier. Il est à la gestion interne des équipes et plannings ce que Bookings (également Microsoft) l’est aux rendez-vous externes. Toutes les entreprises abonnées aux plans K1, E1, E3 et E5 d’Office 365 peuvent s’en servir immédiatement.