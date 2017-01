Tous les Chromebooks lancés en 2017 auront accès aux applications Android

Tous les Chromebooks produits en 2017 seront compatibles avec les applications Android, comme l’indique désormais le site de Google. Ce n’est pas une surprise, puisque les modèles des deux dernières années sont concernés. Cependant, le Play Store se fait toujours attendre.

La page dédiée aux modèles de Chromebooks compatibles avec les applications Android comporte depuis peu une mention nouvelle : tous les modèles qui seront lancés cette année et au-delà pourront les faire fonctionner.

Cette précision, qui peut donner l’impression de tomber sous le sens, vient s’ajouter aux dizaines de produits déjà listés comme étant compatibles. En mai 2015, quand Google avait annoncé cette fonctionnalité très attendue, il avait déjà été précisé que tous les Chromebooks sortis dans les deux dernières années pourraient faire tourner les précieuses applications mobiles.

Une longue gestation

Rappelons que l’annonce avait fait grand bruit. Et pour cause : ouvrir le Play Store aux Chromebooks permettait à ces derniers d’obtenir environ deux millions d’applications supplémentaires. Le fonctionnement de ces dernières se passera d’ARC et emploiera un véritable sous-système Android, annulant les problématiques de compatibilité, notamment avec les Play Services de Google.

Dans la pratique, cette ouverture se fait désespérément attendre. Quelques mois après l’annonce, quatre modèles de Chromebooks recevaient la fonctionnalité en bêta : le Chromebook Flip d’Asus, les Chromebook R11 et C738T d’Acer et le Chromebook Pixel (2015) de Google. Cette liste n’a pas bougé depuis, alors que Google promettait initialement une généralisation du Store à l’ensemble des modèles concernés avant la fin de l’année 2016.

Les développeurs peuvent bloquer les téléchargements

Notez également que si toutes les applications peuvent en théorie fonctionner sans aucun problème de compatibilité, les éditeurs auront probablement des travaux à faire dans certains cas. Car même si une application peut être ouverte en l’état, son ergonomie n’est pas nécessairement adaptée à l’utilisation du clavier, du touchpad et/ou de la souris.

C’est d’ailleurs la raison qui a poussé Microsoft notamment à bloquer la récupération des application Office sur les Chromebooks. L’entreprise de Redmond s’en était expliquée : Word, Excel et PowerPoint doivent être modifiées avant d’être à nouveau proposées, leur utilisation n’étant pas prévue pour un tel cas de figure. Un cas qui ne sera sans doute pas unique, les développeurs gardant la maîtrise du choix, tout comme ils peuvent bloquer la diffusion d’une application sur un type d’appareil mobile, smartphone ou tablette.

Google ne donne cependant aucune date de lancement pour cette fonctionnalité. Les quatre modèles ayant permis de tester le Store en bêta ont reçu plusieurs mises à jour au cours des derniers mois, mais l’éditeur ne semble pas encore prêt à généraliser cet accès.