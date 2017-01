Apple : multiples mises à jour pour iOS, macOS, tvOS, watchOS et iTunes

Apple a diffusé hier soir plusieurs mises à jour pour ses plateformes, ainsi qu’une nouvelle version d’iTunes. Il s’agit à chaque fois de corriger des bugs et quelques failles de sécurité au passage.

iOS 10.2.1, macOS 10.12.3, tvOS 10.1.1 et watchOS 3.1.3 sont disponibles au téléchargement depuis hier soir. Comme toujours avec des versions mineures (seul le troisième chiffre change dans la nomenclature), il s’agit avant tout de résoudre des bugs plus ou moins importants.

Le problème avec Apple est qu’on ne sait pas toujours ce que renferment ces mises à jour. Sur iOS par exemple, la version 10.2.1 « améliore la stabilité », mais on ne sait pas dans quelques proportions. Y a-t-il des améliorations liées à la batterie et aux comportements étranges relevés au cours des derniers mois ? Rien ne l’indique.

Des soucis graphiques en moins sur les derniers MacBook Pro

macOS 10.12.3 donne cependant quelques détails. Outre un souci qui pouvait bloquer la recherche de PDF dans Aperçu, la mise à jour s’occupe de deux problèmes liés aux derniers MacBook Pro, potentiellement sérieux d’ailleurs. Le premier a trait à la bascule automatique entre GPU intégré et dédié, considérée maintenant comme plus fiable. L’autre corrige des soucis graphiques à l’encodage de Premiere Pro (Adobe) lors de l’utilisation de la Touch Bar.

Apple ne l’évoque pas, mais cette mise à jour pour macOS doit normalement corriger le souci relevé dans les tests effectués par Consumer Reports. Pour rappel, il résidait dans les options dédiées aux développeurs sous Safari et provoquait un comportement anormal de rafraîchissement des icônes. macOS 10.12.3 apporte également un avertissement de luminosité quand cette dernière dépasse les 75 % et que le portable est sur batterie.

La mise à jour pèse tout de même environ 1 Go.

Des bugs corrigés aussi pour tvOS, watchOS et iTunes

Dans une moindre mesure, tvOS 10.1.1 et watchOS 3.1.3 sont également là pour corriger quelques bugs, mais on ne sait pas lesquels. La première s’installe comme d’habitude depuis les Réglages de l’appareil, l’autre via l’application dédiée sur l’iPhone liée. L’Apple Watch doit également être reliée au secteur pour être mise à jour.

Enfin, iTunes 12.5.5 est disponible au téléchargement et en mise à jour. Apple évoque des « améliorations mineures de l’app et des performances », mais sans en dire davantage. Comme toujours, la nouvelle version prend également en charge la dernière révision d’iOS. iTunes peut être téléchargé depuis les mises à jour de macOS, l’outil intégré sous Windows ou depuis son site officiel.