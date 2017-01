Xbox One : la Creators Update fait ses débuts chez les Insiders

Chez Microsoft, les annonces se multiplient du côté de la Xbox One. La console profitera à sa façon de la Creators Update de Windows 10, dont les premières briques arrivent chez les Insiders. Ces derniers sont désormais répartis dans quatre cases, chacune avec un rythme de publication différent pour les mises à jour.

Cette année s'annonce plutôt riche pour Microsoft sur le front des consoles de salon. Le constructeur doit prochainement lever le voile sur son Project Scorpio, sa réponse à la PlayStation 4 Pro de Sony, mais également apporter diverses améliorations logicielles à sa plateforme de jeu, notamment via le déploiement de la Creators Update de Windows 10.

Quatre canaux distincts pour les Insiders

Mais avant d'entrer dans les méandres des notes de mise à jour, un premier changement important est à relever, du côté de la manière dont les différentes builds seront poussées auprès des membres de l'Insider Hub (ex Preview Program).

Certains s'étant plaints de mises à jour trop fréquentes, Microsoft a décidé de diviser les Insiders dans quatre canaux, chacun ayant accès à différentes fonctionnalités à un instant donné. En voici la liste :

Preview Ring 4 : le canal par défaut pour recevoir les futures mises à jour de la console en avance. Microsoft y publiera environ une nouvelle build par mois, celles considérées comme les plus stables.

Preview Ring 3 : un canal avec des mises à jour plus fréquentes, environ 2 à 3 par mois, avec un risque réduit de croiser des bugs.

Preview Beta : ici le rythme de publication des builds se veut plus intensif, environ 1 à 2 par semaine, avec davantage de risques de tomber sur des bugs.

Preview Alpha : sur ce canal, les mises à jour pourront être poussées jusqu'à trois fois par semaine en fonction de l'activité des équipes de Microsoft. C'est ici que les nouvelles fonctionnalités seront publiées en premier, mais au prix d'une stabilité pas forcément au rendez-vous.

Si le Preview Ring 4 sera accessible à l'ensemble des membres de l'ex Preview Program, il faudra montrer patte blanche à Microsoft pour entrer dans les canaux plus rapides. Le constructeur va en effet peupler chacun des fils de mise à jour en fonction de divers critères d'activité au sein des membres du Ring 4. Parmi eux, il est question du nombre de points accumulés lors des vagues de tests précédentes, de l'activité sur le forum Insider, et l'utilisation globale de la console. Il est à noter qu'en cas d'inactivité, un testeur pourra être relégué au Ring 4 à tout moment.

La Creators Update s'invite timidement sur Xbox One

Pendant que les canaux se peuplent, une première mise à jour est attendue, pour l'ensemble des Insiders. Les premiers changements sont visibles dès l'ouverture du menu Home. L'interface se veut simplifiée et facilite l'accès à certaines fonctions, comme le Game Hub ou les clubs pour les derniers jeux ayant été lancés sur la machine. le panneau latéral gauche gagne quant à lui en transparence, pour ne pas polluer les fonds d'écran. Le dernier titre lancé est également mis en avant avec une illustration en pleine largeur.

Le Guide profite lui aussi de quelques améliorations. Il est possible de l'appeler d'un appui bref sur le bouton Xbox, il s'affiche alors sur le côté gauche de l'écran. Les fonctionnalités les plus utilisées (jeux et apps récemment ouverts, boutique...) y sont mieux mises en avant. C'est également ici que l'on trouvera un accès rapide aux contrôles de lecture des fichiers média.

Les captures d'écran et de vidéos sont également plus simples à réaliser dans cette nouvelle build. Lorsque le guide est ouvert, un appui sur le bouton X ou Y déclenchera soit une capture d'écran, soit le lancement de GameDVR. Du côté de Cortana, il devient possible de lui demander de nous rappeler des évènements tels que des sessions de jeu programmées avec des amis.

Accessibilité, mises à jour et sonorisation

Microsoft met également l'accent sur l'amélioration du processus de mise à jour de la console, que le constructeur souhaite plus facile à comprendre par les joueurs. Il est désormais détaillé en trois étapes, le téléchargement, la vérification du fichier, et son application. Microsoft veut également faire en sorte que la console puise se maintenir à jour seule, indépendamment du mode d'alimentation choisi par l'utilisateur, ce afin d'éviter les frustrations au démarrage de la machine.

Du côté de l'audio, deux améliorations bienvenues sont au programme. La première est la prise en charge de Dolby Atmos pour les systèmes home-cinéma ainsi que les casques. Les développeurs pourront donc tirer parti de cette fonction dans leurs jeux. La seconde réside dans l'application Lecteur Blu-ray : une option « bitstream passthrough » apparait, pour laisser le soin à votre installation home-cinéma de décoder les pistes audio.

Enfin, de nouvelles options pour l'accessibilité font leur apparition dans le menu Paramètres, comme le narrateur, une loupe, un mode contraste élevé, mais surtout de nouvelles options pour ceux qui voudraient adapter leur manette de jeu à leur handicap. Certains des réglages, jusqu'ici réservés à la manette Elite, deviennent à cette occasion accessibles à tous.