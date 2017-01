LinkedIn modernise son interface, le design revu en profondeur

Peu après son rachat par Microsoft, le réseau social LinkedIn fait peau neuve. L'interface de sa version web pour ordinateurs de bureau a été revue en profondeur et se veut plus claire et plus « productive ».

Jusqu'ici, on ne pouvait pas vraiment dire que l'interface de LinkedIn était un de ses points forts. La situation pourrait bien changer avec le déploiement progressif d'un nouvel habillage plus sobre, et répondant à des codes plus modernes. Outre des changements esthétiques bienvenus, la nouvelle version web de LinkedIn se veut également plus simple à utiliser.

Sept icônes, sept ambiances

La navigation se veut désormais plus intuitive. Au lieu des multiples liens textuels garnissant la barre supérieure, on retrouvera désormais sept icônes, chacune correspondant à un pôle bien distinct. Par exemple le bouton « Home » pointera vers votre fil d'actualité, Messaging vers le nouvel outil de discussion instantanée, et Jobs vers une liste d'offres d'emploi susceptibles de vous intéresser. Les fonctionnalités tierces comme LinkedIn Learning sont quant à elles reléguées derrière un bouton « More », évitant ainsi de surcharger l'ensemble.

Le fil d'actualités profite également de quelques améliorations. De nouveaux algorithmes accompagnés par une curation humaine chercheront à mettre en avant des contenus « pertinents » publiés par d'autres utilisateurs ou par des entreprises. L'objectif pour le réseau social est de « vous permettre d'approfondir les sujets qui vous intéressent spécifiquement et de suivre les sujets du moment ».

Une messagerie au centre du réseau

À l'instar de Facebook avec Messenger, LinkedIn va également mieux mettre en avant son service de messagerie instantanée, qui doit devenir le principal vecteur de contact entre utilisateurs. Celui-ci sera accessible depuis n'importe quelle page du réseau, avec de petits onglets dédiés à chaque conversation, placés en bas de page.

LinkedIn va également inciter ses utilisateurs a employer cet outil pour prendre contact avec les entreprises. Sur les offres d'emploi par exemple, si l'un de vos contacts se trouve dans la société concernée, le site vous proposera de lui envoyer un petit message pour avoir plus d'informations sur le poste qui vient de s'ouvrir.

Une recherche qui s'affine

Le moteur de recherche progresse également. Désormais, il n'y a plus qu'un seul champ à remplir et il devient capable de détecter si vous êtes en quête d'une personne, d'une organisation ou d'une école sans avoir à vous le demander. S'il tombe à côté, des filtres restent accessibles après coup.

Du côté du profil, LinkedIn devient capable de vous suggérer des compétences à mettre en avant en fonction de celles recherchées par les recruteurs. D'autres idées vous seront également soufflées pour mieux remplir votre page personnelle en fonction de ce dont elle pourrait manquer.

Cette nouvelle interface, visible dans la vidéo ci-dessous sera progressivement proposée à l'ensemble des utilisateurs de LinkedIn dans les semaines à venir. Pour l'heure, seule la version du site dédié aux ordinateurs fixes est concernée, mais il ne fait aucun doute que l'interface du réseau devrait progressivement être harmonisée.