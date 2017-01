Replay : des aventures antiques, des pigeons médiévaux et des inventions d'aujourd'hui

Ces derniers jours, la télévision s'est penchée sur la bataille des séries françaises, a tenté d'expliquer les motivations du futur président américain, a rendu hommage à Donjons & dragons et a tenté d'expliquer la fascination pour les vidéos de réactions. Un programme chargé.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos idées, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Séries françaises, nanars et plantes

Cette semaine, Consomag a consacré l'une de ses pastilles à la réparabilité, soit « réparer pour moins jeter ». L'épisode détaille les différents moyens de réparer des objets, notamment électroniques, des tutoriels sur Internet aux grandes enseignes, qui peuvent donner des pistes pour réparer des produits qu'elles commercialisent. L'émission est visionnable jusqu'au 22 janvier.

De son côté, Le Tube de Canal+ revient sur la nouvelle bataille des séries françaises, qui ont détrôné les séries américaines en termes d'audience à la télévision depuis deux ans. Les chaines se livrent une guerre avec de nouvelles licences. L'émission propose aussi un sujet sur l'application de rencontre Bumble, qui propose de sélectionner des personnes compatibles, avec pour limite que seules les femmes peuvent décider de contacter un autre utilisateur.

Pour sa part, Arte propose un documentaire sur ce qui a mené Donald Trump à se présenter à l'élection présidentielle américaine. Il est disponible jusqu'au 16 février. La chaine a aussi compilé une liste de lecture dédiée aux nanars, une semaine après la sortie de la série Nanaroscope par Arte Creative.

Enfin, la chaine franco-allemande a diffusé le documentaire Le génie des plantes, en Amérique du Sud. Dans certaines régions, elles constituent les seuls remèdes accessibles facilement, nécessitant des préparations spécifiques. Les recettes inspirées de ces plantes sont reprises et « modernisées » par des restaurants plus urbains, alors que leur usage premier perdure. L'émission est en ligne jusqu'au 17 février.

La route de la soie et l'ancienne Chine

Alors que la Chine était un territoire coupé de l'Occident, la route de la soie a connecté ces deux mondes, et des découvertes datant de quelques années donnent de nouveaux éléments sur la culture chinoise de l'époque. Le documentaire revient sur les innovations techniques de l'époque et les lieux connus, parfois depuis 2 000 ans, par les habitants de l'époque.

L'équipe suit donc le chemin tracer par les convois, en plein désert ou proche de villes, jalonnée de découvertes. En fait, des objets et corps occidentaux retrouvés dans certains lieux précis en Chine, dont le mausolée antique dru roi Liu Fei, jettent le doute sur la datation des relations entre Chine et Occident, vues comme bien plus tardives.

Des pigeons, des dragons et des aventures

Cette semaine, Arte a lancé la série Pigeons et dragons, où (on s'en doute) des pigeons rapportent des situations inspirées de Donjons & Dragons. En 30 épisodes de trois minutes, l'émission suit donc l'épopée de trois aventuriers plus exilés qu'envoyés en mission, et plus bras cassés que fiers chevaliers. Qu'importe, ils se lancent tout de même à l'assaut du monde.

L'ensemble des épisodes est disponible sur Arte Creative. Ce projet est notamment né de Nicolas Rendu, qui avait déjà commis la série Tout est vrai (ou presque) pour la chaine, revenant sur l'histoire de plus d'une centaine de personnalités, de stars de cinéma à certains chercheurs.

Le CES de Las Vegas vu par les entreprises

Dans l'un de ses derniers longs formats, 66 Minutes a suivi trois entreprises dans leur « conquête » du CES de Las Vegas, que nous avons amplement couvert de notre côté. « La plus grande foire high tech », comme la décrit M6, est une opportunité unique pour s'exposer ; une situation qu'a bien compris le gouvernement français, présentant une délégation de près de 200 entreprises via sa French Tech.

Si le ton se veut sympathique (voire quelque peu complaisant), le reportage propose une plongée dans le quotidien de ces entreprises, dont le destin peut se jouer sur ces quelques jours. Il reste que tous les projets n'ont pas le droit à la lumière, les sociétés suivies présentant notamment un pantalon à GPS ou un diffuseur d'odeurs naturelles pendant la nuit, qui cherchaient l'attention des investisseurs, journalistes... et politiques.

BiTS réagit aux réactions sur le Net

BiTS d'Arte propose un épisode dédié aux réactions, sous forme de vidéos sur YouTube, créant des géants des réseaux sociaux... À partir d'un concept somme toute simple. L'équipe va notamment à la rencontre d'un vidéaste dont les réactions ont grandement alimenté la popularité, et d'une pédopsychiatre qui explique certains des ressorts liés à cette fascination pour les réactions des autres.

La réaction spontanée est notamment perçue comme un signe d'honnêteté, devenant même un argument marketing pour certaines chaines testant régulièrement des produits. Il ne faut pourtant pas oublier l'impact de la caméra et du montage, dans l'analyse de ces vidéos d'apparence directes.