Be Quiet! présente un boitier versatile à tarif raisonnable, le Pure Base 600

Be Quiet! lance un nouveau boitier au format ATX : le Pure Base 600. C’est le modèle le moins cher du fabricant mais ce n’est pas pour autant qu’il délaisse les équipements et les possibilités d’intégration. Ainsi il est possible d’en faire un boitier dédié au silence ou bien au watercooling.

Le Pure Base 600 de Be Quiet! adopte un design sobre, inutile de chercher les panneaux en verre trempé ou un éventuel éclairage RGB, il n’y en a pas. La façade est donc en plastique façon aluminium brossé avec des inserts en mesh sur les côtés, les panneaux tout comme le châssis sont en acier peints en noir.

À noter que les panneaux, la partie avant et supérieure sont recouverts d’un matériau anti-bruit. Mais le fabricant ne précise pas sa nature (mousse ou revêtement rigide).

L’essentiel est à l’intérieur

C’est du côté de l’intégration et de la modularité que le Pure Base 600 dévoile son potentiel. Il est équipé de deux baies amovibles de 5,25 pouces pour lecteurs optiques, trois baies 3,5 pouces pour disques durs également amovibles et déplaçables, enfin deux emplacements 2,5 pouces pour SSD sont présents derrière le panier de la carte mère.

Le refroidissement du Pure Base 600 est bien pensé puisque le boitier possède pas moins de sept emplacements de 120 mm : trois en façade, trois sur la partie supérieure et un dernier sur la partie arrière. Ils sont également convertibles puisque la façade et la partie supérieure peuvent également accueillir deux ventilateurs de 140 mm chacune.

Les adeptes du watercooling auront donc compris que ce Pure Base 600 pourra donc au maximum recevoir deux radiateurs de 360 mm en supprimant les deux emplacements de 5,25 pouces. Be Quiet! fournit d’ailleurs deux ventilateurs Pure Wing 2, un de 120 mm tournant à 1200 tpm et un de 140 mm tournant à 900 tpm.

Pour gérer la ventilation, on a droit à un régulateur de vitesse pour trois ventilateurs (3 broches) avec trois valeurs possibles (mais les tensions appliquées n'ont pas été communiquées).

Quelques subitilités et un tarif intéressant

Enfin dernière nouveauté, le panneau supérieur est réglable en hauteur : complétement fermé pour assurer le silence du boitier ou légèrement ouvert pour un flux d'air minimal. Il est aussi possible de le retirer complètement, ce qui permettra par exemple d'installer un radiateur de watercooling.

La connectique embarque sur le haut de la façade les éléments classiques : boutons de mise en route, reset, deux ports audio, deux ports USB 3.0 et le fameux interrupteur permettant de régler la vitesse des ventilateurs.

Le Be Quiet! Pure Base 600 est d'ores et déjà disponible en deux coloris : noir ou noir et argent. Son prix public conseillé est d'un peu moins de 90 euros, ce qui lui assure un rapport prix/prestation plutôt intéressant.