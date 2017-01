Fire Emblem : de nouveaux volets annoncés sur 3DS, Switch et Android

Hier soir, Nintendo a consacré un Nintendo Direct à la célèbre saga Fire Emblem. L'éditeur va attaquer sur tous les fronts en la déclinant sur tous les supports à sa disposition, à savoir la 3DS, la Switch, mais aussi sur mobile.

2017 devrait être une grande année pour les amateurs de la saga Fire Emblem. En effet, Nintendo a montré lors de son dernier Nintendo Direct sa volonté de largement s'appuyer sur cette série pour porter ses ventes de consoles, mais aussi pour soutenir son incursion sur le marché des jeux mobiles.

Fire Emblem Heroes, sur Android dès février

La déferlante démarrera dès le 2 février prochain, avec le lancement de Fire Emblem Heroes sur Android et d'une mouture iOS un peu plus tard. Il s'agira comme tous les autres jeux de la série d'un tactical-RPG (Final Fantasy Tactics est un autre bon exemple du genre) dont peu de détails ont filtré pour le moment.

Les batailles se dérouleront sur de petites cartes (8x6 cases) et les joueurs devront prêter attention au placement de leurs unités pour vaincre des vagues d'ennemis lors de combats au tour par tour. La clé réside dans l'obtention de nouveaux héros et leur progression, qui pourra bien évidemment être accélérée en sortant sa carte bancaire, free-to-play, pardon « free-to-start » oblige, selon la formule consacrée par Satoru Iwata. Du multijoueur est également prévu, avec des combats en arène.

Il sera intéressant de voir si ce titre reposant sur un modèle très différent et sur une franchise moins populaire que Super Mario Run parviendra à générer le même enthousiasme auprès des joueurs. Pour rappel, malgré les critiques sur son prix, ce titre a été téléchargé plus de 100 millions de fois en quelques semaines, ce qui arrive assez peu souvent pour être souligné. Comme d'habitude, il est possible de se préinscrire sur Google Play pour être averti du lancement du jeu, en suivant ce lien :

Une incursion sur 3DS en mai

Si l'idée d'un TRPG sur mobile ne vous séduit pas vraiment et que vous ne jurez que par la 3DS, l'annonce suivante pourrait bien retenir votre attention. Nintendo a en effet levé le voile sur Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia qui paraîtra le 19 mai 2017 en magasins et dans l'eShop.

Ce titre n'est par contre pas complètement nouveau, puisqu'il s'inspire très largement de Fire Emblem Gaiden, qui n'est paru qu'au Japon en 1992 sur NES, et dont il reprendra certains aspects, notamment concernant l'exploration. Il ne s'agira par contre pas d'un simple remake de cet opus, mais bien d'un épisode à part entière avec un scénario distinct et ses propres Amiibo, qui seront disponibles dès le mois de mars.

Un détour par la Switch ... en 2018

Enfin, et pour la première fois depuis plus de dix ans, un Fire Emblem débarquera sur une console de salon, en l'occurrence la Switch. Il faudra par contre faire preuve d'encore beaucoup de patience, puisque son lancement n'est pas attendu avant 2018. Dommage pour la nouvelle machine de Nintendo, dont le catalogue disponible au lancement est plus que réduit.

De ce nouveau volet, peu d'éléments ont été communiqués, pas même son titre. Il convient de préciser qu'il est distinct du Fire Emblem Warriors présenté lors de la conférence d'annonce de la Switch, et dont le lancement est prévu pour cet automne sur 3DS et Switch.