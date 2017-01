Synology : Surveillance Station 8.0 disponible, avec des clients Windows et macOS

La Surveillance Station 8.0 est disponible en version finale. Il s'agit d'une mise à jour importante puisqu'elle prend en charge le codec H.265 et dispose de clients dédiés pour Windows et macOS.

Il y a un peu moins de trois mois, Synology a mis en ligne la version bêta de sa Surveillance Station 8.0, son application de vidéosurveillance. Elle est désormais disponible en version finale (8.0.0-5122), pour tous les NAS qui disposent du DSM 6.0 minimum (série DS-x11 ou plus récentes).

Client dédié et possibilité d'ajuster la résolution de l'image

Bien évidemment, on retrouve les mêmes nouveautés, à commencer par la Surveillance Station Client, une application de bureau pour les ordinateurs qui permet de visualiser en direct les images des caméras. Pour rappel, la Surveillance Station permet normalement de le faire directement depuis un navigateur, mais à cause de l'arrêt de la prise en charge du plug-in NPAPI, Chrome (à partir de la version 45) et Firefox 64 bits ne le permettent plus.

Il est ensuite question du streaming multiple, une fonction qui permet d'adapter automatiquement ou manuellement la résolution de la vidéo en fonction de certains éléments et/ou événements. Par exemple, vous pouvez « économiser l'utilisation de bande passante lors d'une recherche sur plusieurs chaînes ».

H.264+ et H.265 sont pris en charge

Comme nous l'avions déjà expliqué, il est possible de définir des règles d'action avancées (en fonction d'un ou plusieurs critères prédéfinis) et de nouveaux codecs sont supportés : H.264+, une version optimisée du H.264 conçue par Hikvision, et H.265 pour les applications dédiées.

Comme toujours, pour télécharger la Surveillance Station 8.0, il faudra se rendre dans le Centre des paquets du DSM. Pour télécharger les clients pour Windows et macOS, il suffit de suivre ce lien et de sélectionner votre NAS dans le menu déroulant, puis de chercher Surveillance Station Client. Vous pouvez également directement récupérer les fichiers sur les serveurs de Synology par là.