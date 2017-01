Antec annonce le Cube, un boitier mini ITX en collaboration avec EK Water Blocks

Antec officialise enfin sa propre version de son Cube, après avoir dévoilé la version Razer à la PAX de septembre dernier. Ici la société à travaillé avec EK Water Blocks (EKWB) pour un partenariat « inédit ».

L’Antec Cube est un boitier dont le nom est plutôt adapté pour son format. Il arbore un design un peu particulier puisque la façade en plastique façon « grill » est inclinée vers l’avant. La partie arrière également.

Un boitier compact, mais pas tant que ça

Le châssis est en acier tandis que les panneaux latéraux sont en aluminium d’une épaisseur de 3 mm et ajourés avec des fenêtres légèrement fumées. Au bas du boitier deux barres de LED prennent place avec 6 couleurs possibles. Il peut accueillir les cartes mères au format mini-ITX uniquement, toutefois il est possible d’intégrer des cartes graphiques d’une longueur de 35 cm et des ventirads de 19 cm de haut.

De telles possibilités d’intégration trahissent le Cube car côté dimensions, il boxe plus dans la catégorie des boitiers ATX avec ses mensurations de 362 x 250 x 460 mm (soit un volume de 40 litres). Par comparaison l’un des boitiers ATX les plus vendus le Zalman Z3 Plus annonce une capacité de 38 litres.

Côté aménagement l’Antec Cube, place la carte mère sur le panneau gauche et tête en bas, vous retrouvez donc la carte graphique en haut du boitier, l’alimentation en bas et l’espace réservé au stockage au dos de la carte mère. Vous pourrez donc y installer deux unités de stockage au format 2,5 pouces et une autre en 3,5 pouces ou bien quatre unités en 2,5 pouces.

Paré pour le watercooling mais vendu assez cher

La connectique est simple, deux ports USB3.0 en façade accompagnés des prises audio, la partie supérieure accueille quant à elle le bouton de mise en route, un bouton permettant de changer la couleur des bandeaux LED et un autre permettant de changer les la vitesse des ventilateurs reliés au système de régulation.

Pour ce qui est du refroidissement, Antec fournit un seul ventilateur de 120 mm qui prend place sur la partie arrière du boitier. Il reste toutefois un double emplacement de 120 mm en façade qui permettra d’installer un radiateur de watercooling de 240 mm, ou un ventilateur de 140 mm voir de 180 mm.

C'est d'ailleurs là que se serait exprimé le partenariat avec EK Water Blocks puisque dans son communiqué d'annonce Antec indique que ce boitier a été certifié par son partenaire. Et de rajouter que « c'est la première fois dans l'histoire du PC qu'un fabricant de boitiers coopère avec un fabricant de système de refroidissement pour offrir aux amateurs le meilleur des deux mondes [...] Notre châssis PC Co-signé avec EKWB, propose un tout nouveau scénario sur le marché des composants informatiques ». Tout un programme. Reste à voir si tout cela se traduira par des résultats concrets au moment des tests.

Surtout que l'Antec Cube est annoncé à pas moins de 249,9 euros. Un prix qui semble difficilement justifiable à la vue des prestations. Une remarque qui était déjà valable pour la version Razer à 279,9 euros qui perd les boutons de changement de couleur et de vitesse des ventilateurs.