Ubisoft propose trois heures d'essai gratuit pour Watch Dogs 2 sur consoles

À contrepied de la plupart des grands éditeurs, Ubisoft vient de mettre en ligne une version de démonstration gratuite de Watch Dogs 2, permettant de s'essayer à l'ensemble du contenu du jeu pendant trois heures. Une initiative louable qui mériterait d'être étendue à d'autres titres.

Il y a une quinzaine d'années, chaque jeu ou presque était accompagné par une démo jouable, permettant de se faire une idée de sa qualité ou de son intérêt. Aujourd'hui, cette pratique est devenue rare, mais Ubisoft tente de montrer le bon exemple en proposant une version d'essai de l'un de ses derniers « AAA » maison : Watch Dogs 2.

Dans un billet de blog, l'éditeur assure avoir mis en ligne sur le PlayStation Network une version d'essai permettant de se faire la main sur le jeu pendant trois heures, ce sans aucune limitation quant au contenu. Le multijoueur et les parties en coopération sont ainsi disponibles, à condition d'être abonné au bouquet PlayStation Plus. La même offre sera également proposée sur Xbox One à partir du 24 janvier prochain. Malheureusement, aucun plan de la sorte n'a été esquissé pour les joueurs sur PC. Dommage.

Contrairement à Electronic Arts qui offre ce genre de prestation dans le cadre de ses bouquets EA Access sur Xbox One, ou Origin Access sur PC (à 3,99 euros par mois chacun), Ubisoft joue la carte de l'ouverture avec un accès complètement gratuit, ni conditions particulières. Ainsi, sur PlayStation 4, il suffit de se rendre sur la fiche produit du jeu, et de sélectionner l'option « Démo Gratuite ». Rien de plus.

Il sera intéressant de voir dans les mois à venir si ce genre d'opération a vocation à se répéter chez Ubisoft, ce qui ne pourrait être qu'une bonne chose. D'un autre côté, les prochains résultats trimestriels de l'éditeur permettront également d'en savoir plus sur le niveau des ventes de Watch Dogs 2. En effet, cette démo gratuite pourrait aussi n'être un simple outil devant aider le jeu à générer de nouvelles ventes. Réponse dans quelques semaines.