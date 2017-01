Trekker-x3 de Crosscall : un smartphone renforcé et bardé de capteurs, à 549,90 euros

Pour les amateurs de balades un peu extrêmes, Crosscall vient d'annoncer un nouveau smartphone : le Trekker-x3. Il est très résistant et certifié IP67, tout en proposant bien plus de performances que son prédécesseur. La batterie est par contre en baisse, dommage pour un smartphone annoncé à 549,90 euros.

Crosscall est une société française qui s'est spécialisée dans la vente de smartphones « étanches, résistants, avec une grande autonomie ». Elle vise donc un public particulier, ceux des baroudeurs qui emportent leur téléphone partout avec eux. Le fabricant annonce aujourd'hui un nouveau modèle : le Trekker-x3, qui est une évolution du Trekker-x2 lancé il y a plus d'un an.

Étanche et résistant, avec des capteurs embarqués

Bien évidemment, le nouveau venu est certifié IP67, ce qui signifie qu'il est totalement étanche aux poussières et qu'il peut résister à une immersion à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes, que ce soit dans de l'eau douce, salée, chlorée et même de l'huile, précise le fabricant. Il dispose également d'une coque renforcée pour le protéger des chocs : « une plaque métallique a été intégrée pour lui garantir sa rigidité et des protections TPU (ou Bumpers) ont été ajoutées aux endroits plus sensibles ».

Pensé pour les nomades, il intègre plusieurs capteurs en plus des traditionnels accéléromètre, magnétomètre, GPS et gyroscope que l'on retrouve sur une majorité des smartphones récents : thermomètre, hygromètre, baromètre et altimètre. Crosscall explique qu'il a également développé une application X3 Sensors qui est livrée avec le smartphone : « Au-delà de la lecture des données, cette application permet à l’utilisateur de comprendre et d’analyser au mieux les valeurs ainsi que leurs limites ».

Dans la lignée du Trekker-x2, avec une partie matérielle largement améliorée

De manière générale, le nouveau Trekker-x3 reprend les grandes lignes de son prédécesseur, à commencer par le design général : les dimensions du x3 sont de 155,7 x 81,8 x 14,3 mm et 230 grammes contre 155 x 80 x 14,8 mm et 241 grammes pour le x2. Pas de changement sur l'écran qui est toujours de 5 pouces. À l'intérieur par contre, le chambardement est important. La dalle passe ainsi du 720p au 1080p avec une couche de protection Gorilla Glass 4. Le Snapdragon 400 laisse sa place à un Snapdragon 617 avec 3 Go de mémoire vive (au lieu de 1 Go).

Le stockage interne est multiplié par quatre avec 32 Go, toujours extensibles via un lecteur de carte microSD (128 Go maximum). Les capteurs optiques grimpent à 16 et 8 Mpixels. Le smartphone gagne la possibilité d'être rechargé sans fil et un système de charge rapide (Quick Charge 3.0) permet de charger la batterie à 75 % en moins de 60 minutes. D'ailleurs, la boite du smartphone fait office de chargeur sans fil et un connecteur USB Type-C est prévu à l'arrière de celle-ci. Une fois branchée, il suffit de poser le Trekker-x3 dessus pour le recharger.

Bien évidemment, du Wi-Fi 802.11n, du Bluetooth 4.0 LE et du NFC complètent l'ensemble, mais pas un lecteur d'empreintes digitales, dommage.

Une autonomie en baisse, un prix en hausse : 549,90 euros

Néanmoins, derrière cette fonctionnalité se cache une mauvaise nouvelle : la batterie perd une bonne partie de sa capacité avec 3 500 mAh seulement, contre plus de 4 000 mAh auparavant. Conséquence directe, l'autonomie baisse : 31h en communication et 9h avec le GPS activé, contre respectivement 37h et 17h, dommage vu la cible visée.

Crosscall annonce une disponibilité pour le mois de février, à un tarif de 549,90 euros avec Android 6.0.1 aux commandes. Rien n'est précisé concernant une mise à jour vers Android 7.x (Nougat). Pour rappel, le Trekker-x2 est vendu moins de 400 euros actuellement, avec en plus une offre de remboursement de 50 euros.