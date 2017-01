Microsoft confirme le futur Game Mode de Windows 10

Alors que la rumeur voulait que Microsoft travaille sur un « mode jeu » pour Windows 10, l’éditeur a finalement confirmé l’arrivée de cette fonctionnalité. Il promet une préversion pour cette semaine, ainsi que de plus amples explications.

Il y a quelques semaines, la fuite d’une build assez « brute » de Windows 10 a permis de connaître quelques directions prises par Microsoft. On a ainsi pu voir l’arrivée en piste d’un bouton permettant de bloquer les mises à jour pendant plus d’un mois. Mais une DLL particulière semblait également indiquer que Microsoft allait proposer un « mode jeu », quoi que cela puisse signifier. La piste la plus probable était une fonctionnalité permettant de maximiser les performances.

Un Game Mode dans la Creators Update

Or, le responsable Mike Ybarra a confirmé dans un tweet que ce mode allait bel et bien arriver. Et non seulement son existence est réelle, mais il est prévu pour débarquer dans la Creators Update, qui devrait arriver en avril. Mieux : les testeurs Insider pourront mettre la main dessus cette semaine avec l’arrivée d’une nouvelle préversion du système.

Que sait-on de ce mode jeu ? En fait pas grand-chose dans sa technique mais on connait au moins deux caractéristiques. D’une part, il s’agira bien de maximiser les performances quand l’utilisateur lance un jeu. D’autre part - et c’est sans doute le point le plus important – le mode jeu sera aussi bien utilisable par les titres UWP (Universal Windows Platform) que Win32, ce qui indiquerait que n’importe quel jeu actuel pourrait en profiter.

Notez que même si les titres en UWP et Win32 seront pris en charge, cela ne signifie pas que ce seront les seules conditions. En fonction de la manière dont le mode fonctionne, il pourrait par exemple réclamer une version minimale de DirectX.

Optimiser : oui, mais comment ?

Quant au mécanisme concret, il est encore flou. Microsoft parle « d’optimiser les performances », mais n’explique pas comment. On imagine qu’il s’agit de contrôler plus finement les ressources pour les réorienter avec une plus grande priorité vers le jeu en cours d’exécution. Windows 10 pourrait également désactiver un certain nombre de services – notamment Windows Update – pour éviter que l’expérience de jeu ne soit altérée.

Maintenant, doit-on s’attendre à des gains impressionnants ? Sans doute pas : un jeu en plein écran dispose déjà d’une importante priorité. Mais si la fonction permet de grappiller quelques pourcents, personne ne s’en plaindra.

Microsoft a promis dans tous les cas d’expliquer en détails le fonctionnement de ce mode avec l’arrivée d’une nouvelle préversion de Windows 10 cette semaine. Comme d’habitude, la build sera récupérable par les membres du programme Windows Insider dans le canal rapide.