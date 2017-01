L'éditeur d'Angry Birds ouvre un studio à Londres, dédié aux MMO

Rovio, le studio finlandais à l'origine de la saga Angry Birds vient d'ouvrir un nouveau studio au Royaume-Uni. Ses équipes se consacreront au développement d'un nouveau jeu « massivement multijoueur en ligne » (MMO).

Lorsque l'on entend parler de Rovio ces derniers temps, c'est souvent pour apprendre que l'entreprise se lance dans une nouvelle vague de licenciements. C'était ainsi le cas en 2014 avec 130 postes supprimés, puis 213 autres en 2015. Des manœuvres qui étaient la conséquence de résultats financiers moins bons que prévu, et d'une certaine dispersion dans les activités de la société.

Celle-ci s'est depuis recentrée sur ses deux cœurs de métier : la production de jeux, et la diffusion de publicités par le biais de ces jeux, mettant ainsi de côté ses anciens errements dans les parcs de loisirs ou la vente de produits dérivés.

Oiseaux massivement multijoueur

Justement, Rovio a discrètement annoncé l'ouverture d'un nouveau studio en Angleterre, et plus précisément à Londres. Il fallait en effet aller fouiner du côté des dernières annonces de recrutement de l'éditeur pour apprendre l'existence de cette nouvelle structure.

Dans les offres d'emploi, on peut ainsi lire que ce studio sera consacré à la production de jeux massivement multijoueur en ligne ou « MMO ». Quelques indices sont glissés dans les annonces concernant les projets en cours de développement. Sans grande surprise, il est question d'un jeu mobile s'appuyant sur le modèle « free-to-play » et sur le moteur Unity, mais dont le style et le principe n'ont pour l'instant pas encore fuité.

Seule certitude, Rovio ne compte pas tout de suite mettre tous ses œufs dans ce nouveau panier, et précise que le studio « démarre doucement », avec des équipes encore restreintes. Il ne faut donc pas s'attendre à voir le moindre projet sortir de cette nouvelle coquille avant de longs mois.