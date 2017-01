Sur Reddit, Gabe Newell évoque Steam, le cinéma et plaisante sur Half-Life 3

Cette nuit, Gabe Newell, l'emblématique fondateur de Valve s'est prêté au jeu des questions réponses sur Reddit, dans un sous-forum dédié à sa personne nommé « The_Gaben ». Le responsable a profité de l'occasion pour lâcher quelques informations sur les projets de sa société.

Rares sont les occasions où Gabe Newell, le fondateur de l'éditeur Valve, prend la parole publiquement, et quand cela se produit, ses adeptes sont très nombreux à tenter d'obtenir un mot de la part de celui qui a fondé Steam, la plus grande plateforme de distribution de jeux sur PC. Sur le fil de discussion ouvert cette nuit, plus de 14 000 messages ont été publiés.

Le-jeu-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom

Parmi les milliers de questions posées (dont une grosse portion tournait autour de Half-Life 3...), Gabe Newell n'en a retenu qu'une vingtaine, qui ont obtenu des réponses, pas toujours très complètes, ou parfois à la limite du troll.

Commençons par le plus gros morceau, celui concernant Half-Life 3 et Half Life 2 : Episode Three. Interrogé sur le statut actuel du développement de ces titres, Gabe Newell a répondu que « le chiffre trois ne doit pas être prononcé ». Un message que beaucoup ont pris pour une déclaration franche, en oubliant de prendre en compte un détail.

Une des règles du subreddit The_Gaben où se déroulait la séance de questions-réponses stipule que « un certain chiffre ou phrase n'est pas autorisé ». En l'occurrence, le chiffre trois, qui lorsqu'il est mentionné dans un message est automatiquement supprimé par la modération. Il pouvait donc tout aussi bien s'agir d'un simple clin d'œil à cette règle. Un autre internaute a commenté la question en expliquant que « si M. Newell répond à ça sans esquiver la réponse, nous aurons tous assisté à un miracle ». Réponse de l'intéressé : « T'as vu comment je suis retombé sur mes pattes ? Plutôt malin ».

Quant aux récentes révélations d'un ex-employé anonyme concernant le statut de la franchise Half-Life chez Valve, le dirigeant explique qu'à titre personnel il « croit toujours ce que les sources non-identifiées racontent sur Internet ». Le sarcasme sur ce sujet se lit à des kilomètres, mais tout le monde ne semble pas l'avoir détecté.

Quel avenir pour Steam ?

Autre sujet brûlant pour le fondateur de Valve : Steam. Ces deux dernières années, le catalogue de jeux disponibles sur la plateforme a augmenté à un rythme très soutenu. Un accroissement permis par l'arrivée de nombreux jeux de basse qualité développé aussi bien par des indépendants que par des studios plus connus et qui commence à poser un certain nombre de problèmes, notamment pour la visibilité des jeux en général, mais également sur les recommandations faites aux joueurs.

À cela, Gabe Newell répond qu'il « n'y a pas une seule définition de la qualité, et ce que nous voyons, c'est que des jeux différents plaisent à différentes personnes ». En d'autres termes, Valve n'a pas vocation à filtrer davantage l'entrée des titres au catalogue de Steam estimant qu'ainsi chacun aura une chance de trouver plus de titres lui convenant. Le responsable reconnait par contre qu'il y a encore du travail concernant la mise en avant et l'algorithme de recommandation des contenus, ce malgré la récente mise à jour Discovery de Steam.

Le dirigeant assure également vouloir continuer à améliorer la gestion du support client par Valve, un point qui soulève de nombreuses critiques depuis les débuts de la plateforme, il y a maintenant près de 15 ans. Après la mise en place de remboursements automatisés, la prochaine étape consiste à « réduire le délai des réponses, ainsi que leur qualité » explique Gabe Newell.

Source 2 et la VR au centre de l'attention de Valve

D'autres projets sont également en cours de travaux chez Valve. Cela commence évidemment du côté de la réalité virtuelle, où le fondateur de l'entreprise exprime son intérêt de produire des jeux exploitant les capacités du Vive, le casque VR conçu en partenariat avec HTC. Newell précise que la forme et les capacités des manettes du Vive ont été développées en même temps que les premiers projets de jeux VR portés par sa société.

Quant au moteur Source 2, il est toujours question de poursuivre son développement et reste « l'environnement de développement principal » de l'entreprise. Outre le portage de DOTA 2 avec ce moteur de jeu, Gabe Newell évoque plusieurs projets « encore non-annoncés » s'appuyant sur Source 2, mais il est encore trop tôt pour en apprendre davantage.

Valve entend enfin amener ses franchises au-delà de l'univers du jeu vidéo. Gabe Newell a ainsi confirmé poursuivre la réalisation de deux films basés sur les univers de Portal et Half-Life, avec un certain JJ Abrams aux commandes du projet. Aucune date n'a été dévoilée, Newell se contentant simplement de préciser « qu'ils arrivent ». Il reste maintenant à voir si ce sera le cas avant ou après un éventuel nouveau volet vidéoludique d'une des deux sagas.