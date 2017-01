Bonus Sensation de BT : Studio+ et L'Équipe remplacent Spotify et CanalPlay Start

Chamboulement dans les bonus des forfaits Sensation de Bouygues Telecom : Spotify et CanalPlay Start vont être remplacés par Studio+ et L'Équipe. Les anciens clients ont la possibilité de profiter des mois d'utilisation restants.

Bouygues Telecom propose deux gammes de forfaits : B&You pour les offres sans engagement d'un côté, et Sensation de l'autre. Cette dernière permet d'acheter un smartphone subventionné et de bénéficier d'un bonus inclus à partir du forfait 5 Go, à condition de s'engager pour 24 mois.

Quatre bonus sont proposés aux clients Sensation : B.tv pour accéder à la TV en direct en illimitée (non décompté de votre quota de données), la possibilité de surfer en illimité le week-end, un accès à Spotify Premium ou à CanalPlay Start. Mais l'opérateur annonce du changement à venir : Spotify et CanalPlay Start vont disparaitre le 23 janvier, il ne sera donc plus possible d'y souscrire pour les nouveaux clients.

À la place, Bouygues Telecom proposera deux nouveaux bonus : Studio+, une offre de série courtes annoncée par Canal fin novembre pour 4,99 euros par mois, ou un abonnement à l'offre 100 % numérique du journal L'Équipe qui est normalement facturée 11,99 euros par mois.

Pour les anciens clients disposant actuellement des bonus Spotify ou CanalPlay Start, Bouygues Telecom indique qu'ils « pourront profiter des mois d’utilisation restants, même après cette date, dans la limite de 24 mois cumulés ». Dans tous les cas, certains regretteront sûrement la disparition de ces derniers, tandis que d'autres se réjouiront des nouveaux venus.

Bouygues Telecom n'évoque, par contre, pas l'avenir de l'option Spotify à prix réduit pendant un an pour les clients B&You, facturée 8,99 euros au lieu de 9,99 euros par mois pendant 12 mois. Pour rappel, nous pouvez comparer les offres des différents opérateurs via notre site dédié Tous les Forfaits.