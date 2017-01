Primaire de la gauche : l'adresse mail de centaines de votants diffusée par erreur

L'équipe de la primaire de la gauche a adressé un mail à près de 700 personnes visiblement installées à l'étranger, pour leur signaler un petit problème de numéro de téléphone. Mais un autre souci s’est surajouté : les emails de ces 700 votants ont été placés en CC et non en Cci…

« Le n° de téléphone mobile que vous nous avez transmis pour la réception par SMS de votre mot de passe qui vous permettra de voter à la Primaire de la Gauche et des Écologistes semble invalide ou non accessible », indique ce courrier signé de l’équipe organisatrice. Et celle-ci d’inviter les destinataires à « faire parvenir une adresse de messagerie secondaire à laquelle nous pourrons vous expédier votre mot de passe ».

Petit bourde : la même fine équipe a eu la très mauvaise idée d’adresser ce mail à l’ensemble des personnes impactées en utilisant le champ « CC » et non « CCi ». Conclusion ? Voilà une belle liste de près de 700 personnes jetée dans la nature !

Nicolas Poirier, cet ancien directeur juridique d'overblog / teads qui nous a soufflé ce cafouillage, suggère qu’il s’agit là de « la liste complète de ceux qui se sont inscrits [à la Primaire] et dont le numéro de cellulaire n'est pas un 06. Donc je dirais, ceux qui sont à l'étranger, je viens d'en voir une dans la liste à Amsterdam ». On trouve en effet dans le lot des emails @stat.berkeley.edu, @alice.it, @videotron.ca, @bluewin.ch, et notamment celui de ce juriste qui, installé au Canada, a également voté à la Primaire de la Droite.

Contacté, le service presse du PS nous indique que le courrier vient a priori bien de leurs services, sans pouvoir nous fournir de réaction officielle à cet instant. En attendant, les autres partis politiques qui mettraient la main sur ce fameux listing pourront déborder d’inventivité pour influencer les électeurs encore hésitants.