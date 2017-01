Asustor ADM 2.7 bêta : quatre nouveautés, dont les mises à jour automatiques

L'ADM 2.7 est désormais disponible en version bêta pour tous les NAS Asustor. Quatre nouveautés sont au programme, dont la mise à jour automatique du firmware et des applications.

Alors que le DSM 6.1 de Synology est disponible en RC (Release Candidate) depuis le début du mois, c'est au tour d'Asustor d'annoncer une nouvelle version de son interface d'administration : l'ADM 2.7 bêta. Celle-ci est disponible pour l'ensemble des NAS du fabricant, mais pas toujours avec les mêmes éléments.

Mise à jour du kernel... mais pour certains NAS seulement

Commençons tout d'abord par les différences. Les NAS des séries 31, 32, 50, 51, 61, 62 et 70 disposent d'une mise à jour du kernel qui passe en version 4.4.24 (qui date d'octobre 2016) avec des améliorations sur les performances, la sécurité et la stabilité indique le fabricant, sans plus de détails.

Mais, « en raison des limitations matérielles », cette mouture du noyau Linux n'est pas disponible sur les autres NAS (séries 6, 2, 3 et 10) du fabricant. Pour autant, ils peuvent télécharger l'ADM 2.7, même si cette mouture du kernel ne leur sera pas proposée.

Mise à jour automatique pour le firmware et les applications

Quatre nouveaux services sont annoncés avec l'ADM 2.7 bêta et, cette fois-ci, l'ensemble des NAS Asustor peut en profiter. Premier changement et pas des moindres : les mises à jour automatiques du firmware (comme chez Synology depuis le DSM 5.1) et des applications.

Asustor explique qu'il est désormais possible de définir un créneau durant lequel le NAS vérifiera si des mises à jour du firmware et des applications sont disponibles. Le cas échéant, elles seront mises en place « en dehors des périodes de temps pendant lesquelles le système est fortement sollicité ou en dehors de périodes de trafic réseau important ». Pratique pour avoir toujours la dernière version disponible, avec les patchs de sécurité qui en découlent, sans avoir besoin de s'en préoccuper. Bien évidemment, ceux qui préfèrent le faire manuellement pourront continuer ainsi.

PPPoE et « plan de protection multi-niveaux d’ Asustor »

Ensuite, ADM 2.7 bêta prend en charge le protocole PPPoE, ce qui permet « d'obtenir directement l’IP distribuée par leur fournisseur d’accès internet pour exécuter des connexions via leur NAS ». Une fonctionnalité disponible depuis longtemps chez Synology et QNAP par exemple.

Afin de renforcer la sécurité, le fabricant recommande de combiner ce service avec le « plan de protection multi-niveaux d’Asustor ». Le premier niveau s'occupe de la sécurité du réseau externe (pare-feu, ADM Defender), le deuxième permet d'établir des connexions sécurisées via des VPN, tandis que le troisième concerne les données de l'utilisation (sauvegarde « froides » via MyArchive, chiffrement AES sur 256 bits, etc.).

EZ Connect pour la redirection automatique de ports

Il est également question d'EZ Connect qui permet de « configurer facilement et automatiquement les services de redirection de ports ». Ainsi, durant l'installation d'une application sur le NAS, les ports de redirection peuvent être modifiés automatiquement par le système.

Dans l'Explorateur de fichiers de l'ADM, il est désormais possible de « monter » des dossiers partagés par des machines du réseau (Windows, macOS, Linux, d'autres NAS, etc.) via CIFS. Vous avez ainsi accès à l'ensemble de vos données depuis l'interface d'administration du NAS.

Comment installer l'ADM 2.7 bêta, les choses à savoir avant de se lancer

Avant de procéder à la mise à jour, sachez qu'il s'agit d'une version bêta qui peut donc rencontrer des soucis de stabilité, à utiliser en connaissance de cause. Pensez donc à faire une sauvegarde de vos données, un conseil qui est finalement valable au-delà de la procédure de mise à jour.

De plus, la structure des fichiers change avec l'ADM 2.7 bêta : il ne sera donc pas possible de revenir en arrière précise le fabricant. Pour consulter la liste détaillée des nouveautés, c'est par là que ça se passe. Pour télécharger le firmware 2.7 bêta, il faudra préciser votre email, adresse, votre pays de résidence et, bien évidemment, la série de votre NAS.

Enfin, pour installer ADM 2.7 bêta, il faudra disposer au minimum de l'ADM 2.4.2. Si ce n'est pas le cas, cette version est disponible par ici.