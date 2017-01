ISS : suivez en direct la première sortie dans l'espace de Thomas Pesquet

D'ici quelques dizaines de minutes, Thomas Pesquet effectuera sa première sortie dans l'espace afin de changer les batteries extérieures de l'ISS.

Le 17 novembre dernier, une fusée Soyouz décollait du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. À son bord, trois astronautes, dont Thomas Pesquet. Il est le dixième Français à s'être envolé dans l'espace pour une mission dont le nom de code est Proxima (voir cette actualité pour tous les détails).

Alors qu'il se trouve dans la Station Spatiale Internationale depuis maintenant un peu moins de deux mois, il va effectuer sa première sortie dans l'espace. But de l'opération : installer de nouvelles batteries à l'extérieur de l'ISS. Il s'agit donc d'une opération de maintenance et il sera accompagné de l'américain Shane Kimbroug.

Une retransmission en direct est prévue à partir de 13h05, mais « les astronautes sont en avance sur le planning » précise le CNES, le live pourrait donc débuter plus tôt que prévu... et il est d'ailleurs d'ores et déjà en ligne :