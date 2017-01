Apple TV : la taille maximale des applications passe à 4 Go

Jusqu’à présent, la taille maximale des applications pour tvOS était de 200 Mo. Une limite qu’Apple vient de rehausser assez radicalement à 4 Go. De quoi permettre aux développeurs plus de latitude.

Depuis l’année dernière, l’Apple TV nouvelle formule est disponible en deux modèles : 32 et 64 Go. Des tailles nettement supérieures aux 4 Go de la précédente version. Ces changements étaient nécessaires pour accompagner l’arrivée d’un App Store dédié, les développeurs pouvant proposer des applications.

Problème, jusqu’à présent, ces applications devaient se contenter d’une taille maximale de 200 Mo. Ce qui n’est pas un problème pour Netflix ou Spotify, mais qui peut l’être pour des jeux, la nouvelle Apple TV se voulant aussi une petite console de salon (la télécommande fait aussi office de contrôle). Apple a donc décidé de revoir cette limite, en la poussant jusqu’à 4 Go.

Le changement est effectif depuis hier soir. Cette limite est en fait la même que sur iOS, l’éditeur cherchant manifestement à harmoniser les conditions. Pour Apple, il s’agit de laisser plus de latitude aux développeurs, qui peuvent donc inclure davantage de fonctionnalités, de textures, et ainsi de suite.

Les On-Demand Resources, qui correspondent à la masse de données qu’une application peut stocker, restent par contre sur une limite de 20 Go. Ce seuil prend par exemple en charge la synchronisation hors-ligne des listes de lecture, la récupération de vidéos, l’ajout de contenus supplémentaires dans les jeux, etc.