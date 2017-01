Tesla détaille le prix de ses Superchargeurs : 0,20 euro par kWh en France

Les nouveaux clients de Tesla utilisant ses Superchargeurs devront payer leur recharge au-delà de 400 kWh par an. Il en coûtera 0,20 euro par kWh en France, et les crédits non utilisés ne sont pas reportables d'une année à l'autre.

Historiquement, Tesla permet à ses clients de profiter gratuitement de ses Superchargeurs. Il s'agit pour rappel de « connecteurs gratuits qui rechargent la Model S et le Model X en quelques minutes au lieu de plusieurs heures ». Début novembre, la société changeait son fusil d'épaule : au-delà de 400 kWh par an, ils seront payants pour les nouveaux clients. La date butoir était fixée au 1er janvier 2017, mais elle a finalement été repoussée au 15 janvier, dernière limite pour passer commande d'une Tesla Model S ou X.

Des prix variables selon les pays

Le fabricant n'avait par contre pas détaillé sa grille tarifaire, ce qui est désormais le cas : en France, il vous en coûtera 0,2 euro par kWh. Mais ce tarif varie suivant les pays. En Autriche par exemple, il sera de 0,23 euro par kWh, 0,25 euro en Italie, etc. Tous les tarifs sont disponibles ici. À titre d'exemple, Tesla annonce qu'il vous en coûtera 60 euros pour faire un trajet Paris - Rome.

Notez que dans certains cas, les autorités locales imposent de payer à la minute (c'est le cas en Allemagne). Dans cette situation, il y a deux niveaux de prix en fonction de la vitesse de charge. Le premier (tier 1) s'applique lorsque le niveau est inférieur à 60 kW, et le second (tier 2) au-delà de cette limite. Tier 1 coûte deux fois moins cher que tier 2. Outre-Rhin, il est question de respectivement 0,17 et 0,34 euro par minute.

Un crédit annuel de 400 kWh non reportable

Tesla en profite pour donner quelques précisions supplémentaires. D'une part, les crédits inutilisés (sur les 400 kWh) ne sont pas reportables d'une année à l'autre. D'autre part, comme cela a déjà été annoncé, Tesla facture désormais des « frais d'occupation injustifiée d'un superchargeur » : 0,35 euro par minute une fois que la voiture est chargée et qu'elle n'est pas déplacée, avec les cinq premières minutes gratuites.

Pour rappel, une carte des Superchargeurs est disponible par ici.