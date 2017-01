Microsoft prive la Xbox One de Scalebound, l'une de ses exclusivités de 2017

2017 commence très fort chez Microsoft. L'éditeur vient en effet d'annoncer l'annulation du développement de Scalebound, un jeu produit par Platinum Games et présenté comme l'une des exclusivités phares de la Xbox One lors de l'E3 2014.

« Après mûre réflexion, Microsoft Studios a décidé de mettre un terme à la production de Scalebound ». C'est par cette courte phrase que Microsoft a confirmé l'arrêt des travaux sur le titre de Platinum Games. L'éditeur n'a donné aucun détail sur les raisons qui l'ont poussé à prendre une telle décision.

Un projet retardé puis avorté

Nos confrères d'Eurogamer sont toutefois parvenus à obtenir un début de réponse à ce sujet. Selon leurs sources, les multiples retards enregistrés ont eu raison de certains cadres du projet, qui ont été contraints de prendre un mois de congé pour tenir le coup. À leur retour, le développement a pris encore davantage de retard et de nouveaux problèmes liés au moteur de jeu sont apparus. C'est à ce moment-là que la décision de mettre fin au projet a été prise.

À l'heure actuelle, l'avenir du titre est encore incertain. Si Microsoft semble s'être complètement désengagé du projet et s'applique à retirer minutieusement toutes les traces possibles, notamment en supprimant toute mention du jeu sur ses sites, du côté de chez Platinum Games, le ménage n'a pas encore été fait.

Devant la quantité de travail déjà abattue sur le titre, il ne serait pas déraisonnable de penser que certains éléments comme le moteur de jeu pourraient être repris par Platinum pour un autre titre. Pour l'heure, cette hypothèse n'a été ni confirmée ni infirmée par le studio.

Que reste-t-il des exclusivités Xbox One ?

Alors que Microsoft s'apprête à lancer son fameux Projet Scorpio cette année, qui rappelons-le doit être une nouvelle version survitaminée de la Xbox One, promettant des jeux en 4K native, la question du catalogue est plus importante que jamais pour le constructeur.

Pendant que Sony continue d'affuter ses armes, quitte à jouer sur la corde de la nostalgie en recyclant de vieux titres, et d'étoffer la liste des titres exclusifs à la PS4, Microsoft semble rendre les armes petit à petit. Des cinq exclusivités annoncées lors de l'E3 2014 par Microsoft, une a effectivement été lancée (Ori and the Blind Forest), trois ont été annulées (Phantom Dust, Project Spark et Scalebound) et la dernière, Crackdown 3, nourrit quant à elle bon nombre d'incertitudes, son lancement ayant été retardé d'un an.

Le fabricant américain reste néanmoins optimiste et assure « travailler dur pour livrer un éventail incroyable de jeux cette année, dont Crackdown 3, Halo Wars 2, Sea of Thieves, State of Decay 2 et bien d'autres expériences géniales ». Mais seront-elles aussi géniales que la promesse d'un nouveau Platinum Games ? Le rendez-vous est pris pour juin prochain à l'E3.