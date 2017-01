Dell Canvas : un écran de 27" et des « totems » qui viennent jouer sur le terrain du Surface Studio

Le Canvas de Dell est un écran de 27 pouces qui n'est pas sans rappeler le Surface Studio de Microsoft. Mais si la philosophie est la même, la stratégie diffère. Il sera disponible fin mars dès 1 799 dollars.

Fin octobre, Microsoft dévoilait un ordinateur tout-en-un présenté comme une table à dessin : le Surface Studio (voir notre analyse). Au CES de Las Vegas, Dell lui emboite le pas avec son Canvas, mais le fabricant tient à préciser qu'il n'a pas été puiser son inspiration chez le père de Windows et qu'il travaille sur ce projet depuis maintenant deux ans.

Ça ressemble au Surface Studio, mais sans la partie PC

C'est en novembre 2014 que le premier concept était présenté officiellement, avant de devenir le Canvas dont il est question aujourd'hui. Il s'agit d'un produit qui s'adresse principalement aux développeurs et aux concepteurs de contenus selon le fabricant.

Contrairement au Surface Studio, le Canvas n'est pas un ordinateur complet, il ne s'agit que d'un écran IPS tactile de 27 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels, capable de gérer 1,07 milliard de couleurs. Il nécessite donc d'être relié à un PC et peut être utilisé à l'horizontale, ou bien avec une inclinaison réglable.

Stylet et totems au rapport, déjà des applications à jour pour en tirer partie

Le constructeur souhaite que ses utilisateurs puissent utiliser l'écran « aussi naturellement qu'avec un stylo sur papier » et donc dans la position qu'ils veulent. Il est donc question d'un stylet et de « totems ».

Il s'agit de petits objets physiques qui tiennent dans la main et que l'on pose sur l'écran pour réaliser certaines opérations, comme on le fait avec le Surface Dial de Microsoft par exemple. Toutes les caractéristiques techniques de l'écran et de ses accessoires sont disponibles sur ce lien.

Dell annonce avoir travaillé avec Microsoft pour réaliser ce produit. Il prend d'ores et déjà en charge des logiciels provenant de plusieurs éditeurs, comme Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, SolidWorks et Microsoft. De son côté, Stardock, l'éditeur de Fences (une application pour organiser votre bureau), annonce qu'il a travaillé avec Dell afin de proposer une version spéciale Canvas de son produit.

La disponibilité est prévue pour le 30 mars sur le site de Dell, mais aux Etats-Unis uniquement pour le moment. Côté tarif, il est question de 1 799 dollars, ce qui le place bien en dessous du Surface Studio vendu 2 999 dollars minimum, mais il s'agit alors d'un ordinateur complet.