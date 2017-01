Dell : un écran UltraSharp 8K de 32" à 4 999,99 $, l'Ultrathin de 27" passe au HDR

Dell a décidé de jouer la surenchère au CES avec son écran UltraSharp 32 Ultra HD 8K qui affiche une définition de 7680 x 4320 pixels, pour près de 5 000 euros. Le fabricant présente également un modèle Ultrathin de 27 pouces avec HDR, dès 699,99 dollars.

En septembre 2014, Dell profitait de l'IFA pour annoncer un écran UltraSharp de 27 pouces avec une définition 5K (5 120 X 2 880 pixels). Il avait ensuite été présenté au CES de l'année dernière et il est depuis arrivé dans les boutiques, à près de 1 500 euros. Cette année, le fabricant a décidé d'aller plus loin avec son UltraSharp 32 Ultra HD 8K (UP3218K).

Dell proposera à la vente un écran 8K de 32 pouces pour... 4 999,99 dollars

Il dispose d'une dalle de 31,5 pouces et de bord relativement fin : 9,7 mm sur les quatre cotés. Comme son nom l'indique, il affiche une définition de 7 680 x 4 320 pixels, ce qui donne une résolution de 280 ppp, avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Il peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de l'espace colorimétrique Adobe RGB et sRGB. La luminosité est de 400 cd/m² pour un taux de contraste de 1 300:1.

La connectique comprend deux ports DisplayPort 1.3, une prise jack ainsi que quatre ports USB 3.0. Bien évidemment, cette bête de course à un prix relativement élevé : 4 999,999 dollars. Le fabricant annonce une disponibilité pour le 23 mars. Tous les détails techniques sont disponibles ici.

Le Dell Ultrathin de 27" passe au HDR et à l'USB Type-C

À cette date, Dell proposera aussi une nouvelle version de son écran Ultrathin de 27 pouces (S2718D). Elle disposera d'une dalle InfinityEdge (avec des bords très mince) de 2560 X 1 440 pixels avec le support du HDR, une technologie qui était à la mode durant le CES de Las Vegas et que l'on retrouvait dans de nombreux produits (nous aurons l'occasion d'y revenir).

Le S2718D dispose d'une entrée vidéo HDMI et d'un port USB Type-C avec Power Delivery, mais de 45 watts au maximum (il est théoriquement possible de monter jusqu'à 100 watts en USB Type-C). Il sera vendu à partir de 699,99 dollars.