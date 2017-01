Link : le « mini NAS » étanche de 256 Go à 2 To devient modulaire et sera disponible en avril

Le NAS Wi-Fi 802.11ac Link change de design, mais reste étanche. Il gagne en modularité et sera disponible dans le courant du mois d'avril, à partir de 349,99 dollars pour 256 Go de stockage. Il sera toujours possible de grimper à 2 To.

L'année dernière, la société Fasetto présentait son « mini NAS » Link. Étanche et résistant aux chocs, il propose jusqu'à 2 To de stockage. Cette année, la société revenait en force au CES de Las Vegas afin de dévoiler une nouvelle version de son produit qui est disponible à la vente outre-Atlantique.

Jusqu'à 2 To de stockage dans un format mini

Le principe reste le même, mais quelques ajustements ont été effectués sur le design. Le boîtier mesure désormais 50,8 x 50,8 x 25,4 mm pour un poids de 113 grammes, contre 48 x 48 x 23 mm pour la précédente mouture (poids inchangé). La certification IP68 est toujours d'actualité et Link est étanche jusqu'à 14 mètres environ.

À l'intérieur, le SoC dispose désormais de huit cœurs au lieu de quatre, avec 4 Go de mémoire et 256 Go à 2 To de stockage. Suivant les cas, les débits peuvent grimper jusqu'à 2,5 Go/s en lecture, 1,5 Go/s en écriture et respectivement 300 000 et 110 000 IOPS.

Wi-Fi 802.11ac et USB Type-C, des applications sur de nombreuses plateformes

Le Wi-Fi 802.11ac jusqu'à 1 900 Mb/s ainsi que le Bluetooth 4.0 sont toujours de la partie, mais un connecteur USB Type-C fait son apparition. Il permet notamment de recharger le Link qui intègre une batterie de 1 300 mAh, ce qui lui assure deux semaines d'autonomie en veille ou 5h lors d'un transfert de fichiers en Wi-Fi.

Fasetto propose des applications pour Android, iOS, Linux, OS X et Windows qui permettent de synchroniser les données depuis des ordinateurs ou des appareils mobiles. Le constructeur indique cette année encore que le chiffrement est assuré par une solution maison utilisant des clefs de 2048 bits, sans donner plus de détails.

D'un maximum de sept terminaux effectuant des transferts simultanément sur le Link, il est désormais question de 15.

Des modules avec batterie et modem 4G en option

Link gagne en modularité avec la possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire de 1 120 mAh. Cela permet de doubler l'autonomie en veille et de passer à 8h d'utilisation continue. Point surprenant, la première version du Link était annoncée avec 8h d'autonomie en utilisation avec la batterie de 1 350 mAh, alors qu'il faut désormais acheter un bloc complémentaire pour arriver à ce résultat.

Un autre module dispose d'un modem 4G et d'un emplacement pour carte SIM en plus de la batterie (pour le moment uniquement compatible avec Verizon et AT&T). Le fabricant nous précise que des partenaires (ou des particuliers) pourront développer des modules pour Link, de la documentation sera mise en ligne ultérieurement.

Dans tous les cas, le module se fixe sur le dessous du Link et, bonne nouvelle, l'étanchéité est toujours de mise, si le module est certifié comme tel bien évidemment.

À partir de 359,99 dollars, disponible en avril

Les représentants de la société nous ont indiqué que Link sera disponible dans le courant du mois d'avril, mais aux États-Unis seulement dans un premier temps. Reste à voir si le reste du monde sera ensuite concerné, mais surtout, si le délai annoncé sera tenu. Car depuis l'année dernière, le lancement a déjà été retardé.

Côté tarif, il faudra débourser 349,99 dollars pour la version de base avec 256 Go de stockage, et jusqu'à 1 149 dollars pour 2 To. C'est donc là encore plus élevé que les 275 dollars annoncés lors de l'édition 2016 du CES. Le module avec la batterie supplémentaire coûtera 29,99 dollars, contre 149,99 dollars pour la batterie avec modem 4G.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du fabricant. On attendra désormais de voir arriver les premiers exemplaires de Link afin de vérifier ce qu'il en est des performances et des promesses sur la simplicité d'utilisation.