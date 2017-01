Steam, un marché à 3,5 milliards de dollars selon Steam Spy

Valve ne publiant pas ses comptes publiquement, il est difficile de mesurer exactement le niveau de son activité. L'équipe de Steam Spy est néanmoins parvenue à une estimation en s'appuyant sur les chiffres de ventes des titres sur la plateforme, et il y a de quoi avoir le tournis.

Le catalogue de Steam compte aujourd'hui plus de 12 500 références, un chiffre vertigineux qui a connu une croissance très rapide ces dernières années. La plateforme de Valve est ainsi devenue un passage quasi obligé pour quiconque souhaite vendre un jeu sur PC, une tendance qui semble se renforcer jour après jour. Sur chacune des ventes réalisées via Steam, Valve prélève une commission de 30 %. On devine l'activité très rentable, mais à quel point ?

Steam Spy fait pleuvoir les chiffres

L'équipe de Steam Spy a pu se faire une petite idée en compilant les chiffres d'une grande majorité des titres disponibles sur la plateforme. En exploitant l'API de Steam et en fouillant dans les profils publics d'utilisateurs, elle est parvenue à estimer avec une bonne précision le nombre de personnes possédant tel ou tel titre. Il est à noter qu'il est ici question de joueurs disposant d'une clé de jeu sur la plateforme de Valve, mais pouvant très bien l'avoir obtenue en passant par une autre méthode (copie physique, achat sur un site tiers...).

Steam Spy a ainsi noté l'arrivée de 5 245 nouveaux jeux sur la plateforme courant 2016, soit environ 42 % du catalogue actuellement disponible. 370 millions de copies de jeux ont été enregistrées sur Steam selon les analystes, ce qui représenterait un marché total de 3,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier et qui ne tient ni compte des DLC, ni des micro-transactions.

Attention, là encore il ne s'agit pas du total des ventes enregistrées par Valve, qui est nécessairement inférieur, en raison des ventes de bundles tiers, des copies achetées ailleurs, ou de celles parfois distribuées gratuitement par les éditeurs. Néanmoins, le total des commissions perçues par Steam pourrait frôler la barre du milliard de dollars, ce avant même de parler des ventes des jeux maison, où de leurs micro-transactions, ni même des commissions touchées sur le marché communautaire ou le Workshop.

Un jeu indé, ça ne rapporte pas gros

Steam Spy s'est ensuite attaché à calculer les ventes et les revenus médians des titres sur 2016, afin d'avoir une idée du paysage. Sur les 8 996 jeux pour lesquels des données étaient disponibles, le nombre de copies médian est de 6 640, la moitié des titres n'atteint donc pas ce score de ventes. Côté revenus, la médiane se situe à 25 245 dollars, seulement. Un chiffre qui peut inquiéter les développeurs indépendants. Obtenir le sacro-saint Greenlight pour afficher son jeu sur Steam n'est pas nécessairement synonyme d'explosion des ventes.

Du côté des titres à gros budget, les chiffres ont par contre de quoi donner le tournis. En termes de revenus, le grand gagnant cette année n'est autre que Civilization VI, dont le million et demi d'exemplaires vendus a rapporté environ 78,9 millions de dollars. En deuxième position, on retrouve GTA V, avec 2,3 millions de copies et 73,6 millions de dollars de revenus, suivi par Counter Strike : Global Offensive (6,7 millions d'exemplaires et 67,1 millions de dollars générés).

C'est d'ailleurs le titre de Valve qui occupe la première place du classement en volume, et de loin. Son dauphin, Rocket League, se place très loin derrière avec 2,6 millions de copies. Garry's Mod complète le podium avec 2,3 millions d'unités vendues cette année.

Quelques titres sortis en 2015, voire plus tôt, se retrouvent d'ailleurs bien classés dans l'une ou l'autre des listes, notamment grâce aux promotions. Avec 1,4 million de ventes et 31,1 millions de dollars de revenus, The Witcher 3 fait partie de ceux-là, tout comme Civilization V (1,6 million d'exemplaires pour 12,1 millions de dollars) ou Skyrim (1,3 million de copies pour 12,3 millions de dollars). Battleborn et Evolve ne figurent par contre nulle part.