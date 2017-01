Lego Boost : un kit à 159,90 € pour apprendre la programmation aux enfants

Lego annonce un nouveau kit permettant aux enfants de découvrir la programmation de manière ludique. Avec Boost, ils pourront créer et animer cinq constructions différentes. Il sera vendu à 159,99 euros.

Lors du CES de l'année dernière, plusieurs fabricants présentaient des solutions pour initier les enfants à la programmation. Cette tendance se confirme et ce n'est pas Lego qui dira le contraire. Après le kit WeDo 2.0, la société profite en effet du salon de Vegas pour en présenter un nouveau : Boost.

Cinq constructions avec des exemples de programmations

Pensé pour les enfants à partir de 7 ans, il est livré avec 843 briques de Lego, un capteur de position, un autre pour la distance et la couleur, ainsi qu'un moteur. Par défaut, il est possible de construire cinq modèles : Vernie le Robot, Frankie le Chat, une guitare, une tour Multi-Tool Rover 4 et un Autobuilder.

À chaque fois, le fabricant donne des exemples de base de programmation pour « donner vie » aux constructions, le tout se faisant malheureusement uniquement via une application maison sur mobile (Android et iOS). Sur le chat par exemple, si on l'attrape par la queue, il va râler jusqu'à ce qu'on le pose et qu'on le « caresse » doucement, tandis que la tour permet d'assembler automatiquement quelques pièces de Lego.

159,99 dollars, disponible d'ici la seconde moitié de l'année

Les démonstrations effectuées sur place laissent entrevoir de nombreuses possibilités pour les enfants... mais aussi pour les plus grands. Boost sera disponible au cours de la seconde moitié de l'année, pour un tarif recommandé de 159,99 euros, ce qui le place un peu en dessous du kit WeDo 2.0.