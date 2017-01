Windows 10 : avec NEON, Microsoft prépare l'évolution de Metro

Depuis hier, une fuite sur le concept « NEON » de Microsoft montre l’évolution envisagée dans Windows 10, en remplacement de l’actuel Metro (Modern UI). Un langage de design qui évoluerait fortement, ferait la part belle aux petits effets et serait conçu pour être utilisable sur l’HoloLens.

Metro, devenu depuis Modern UI, est l’actuel langage visuel utilisé par Microsoft. Il est apparu initialement sur le baladeur Zune et a servi de support à Windows Phone 7, qui faisait alors table rase du passé. Très épuré (voire trop pour certains), il faisait la part belle à la hiérarchie des polices, jouant presque exclusivement sur leur indentation et leur taille. Des choix radicaux qui l’éloignaient de ce que produisaient Apple et Google avec iOS et Android.

MUI s’est ensuite retrouvé dans Windows 8 et aujourd’hui dans Windows 10, même si ce langage a largement évolué, particulièrement avec le dernier système. Ce que l’on nomme aujourd’hui MDL (Microsoft Design Language) a dû répondre à des exigences nouvelles, car il n’était pas question de proposer le socle UWP (applications pour le Windows Store) sans fournir des indications claires sur l’apparence et l’ergonomie. Mais répondre à la fois aux exigences des smartphones et des PC conduit parfois à faire un trop grand nombre de compromis.

NEON, la deuxième version du Microsoft Design Language

Mais avec la présentation de la Creators Update à l’automne dernier, certains éléments d’interface sont apparus comme ayant un style différent de ce que l’on trouve actuellement dans Windows 10. C’était particulièrement le cas des fonctions liées aux contacts épinglés en bas à droite de la barre des tâches (et qu’on ne trouve pas encore dans les préversions). Beaucoup pensaient alors que Microsoft travaillait sur une évolution du MDL.

Peu de temps après, des rumeurs sont apparues sur un « MDL2 », dont le nom de code interne serait « NEON ». Or, MSPowerUser s’est procuré ce qui est présenté comme des concepts de NEON. On y découvre présentés comme de grands aplats, sans bordure ni barre de titre. Plus aucune ligne ne vient briser le champ visuel, les différentes sections étant délimitées par des couleurs de fond différentes. Comme dans le MDL actuel, les boutons n’ont aucun contour et leurs symboles sont directement posés dans l’interface.



Crédits : MSPowerUser

Profiter davantage de l'accélération graphique

Visuellement, la différence est importante, mais la structure reste très proche du MDL actuel. Un peu comme si Microsoft, satisfait de la disposition des éléments, voulait maintenant donner à l’ensemble un aspect plus ludique. On retrouve donc des fonds pleins et d’autres possédant une légère transparence (verre givré), des effets lumineux qui se veulent discrets, d’autres pour les transitions, etc.

Selon MSPowerUser, qui a pu voir également plusieurs vidéos de démonstration, l’ensemble est particulièrement fluide. Les effets sont présents mais ne surchargent pas l’interface, et tout est conçu pour être utilisé également avec HoloLens. Une évolution logique si Microsoft continue sur sa lancée d’un même langage pour l’ensemble des supports de Windows 10.

Le travail est bien en cours, mais sans garantie pour l'instant

D’après nos propres informations, tous ces concepts sont réels, mais il s’agit effectivement de travaux préparatoires. Microsoft a travaillé par le passé sur de nombreux projets similaires, mais bien peu ont été concrétisés. Seulement cette fois, un renouvellement de MDL est bien prévu, et même si rien ne garantit que le résultat soit celui-là (on nous indique que les retours des testeurs Insider seront déterminants), il devrait être cette fois clairement visible. Après tout, toutes les applications UWP disposent par défaut d’une accélération graphique, et il serait effectivement temps qu’elles en profitent davantage.

La question que se posent sans doute beaucoup de lecteurs est : quand ? Quelques éléments apparaitront sans doute dans la Creators Update, que l’on attend désormais pour avril. C’est cependant après que NEON devrait apparaître, pour la mise à jour Redstone 3 (la Creators Update est la 2). On ne dispose d’aucune date pour cette évolution majeure, mais certains estiment qu’elle arriverait durant l’automne 2017. Les premiers éléments de NEON seraient attendus peu de temps après Redstone 2 dans les préversions réservées aux membres du programme Windows Insider, afin que les développeurs notamment puissent faire leurs retours.