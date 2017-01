Samsung prévoit des bénéfices en forte hausse, grâce au Galaxy S7

Les trimestres se suivent mais ne se ressemblent pas chez Samsung Electronics. Après avoir souffert au troisième quart de l'année à cause des problèmes du Galaxy Note7, la société déclare s'attendre à un fort rebond de ses bénéfices au quatrième trimestre.

Samsung Electronics vient de publier ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre de 2016. Alors que l'on pouvait s'attendre à des chiffres en berne à cause du scandale du Galaxy Note7 l'an dernier, le constructeur surprend. Il estime ainsi être en mesure de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 52 000 et 54 000 milliards de wons (41,1 à 42,7 milliards d'euros).

Une valeur relativement stable par rapport aux 53 320 milliards de wons (42,1 milliards d'euros) réalisés en 2015 à la même période.

Un bénéfice toujours plus haut

Le géant coréen ne s'arrête pas là et a également publié des prévisions surprenantes pour son bénéfice opérationnel. L'an dernier, avec un chiffre d'affaires équivalent, il n'était que de 6 140 milliards de wons, soit 4,85 milliards d'euros au quatrième trimestre.

Sur la même période en 2016, Samsung estime être en mesure d'afficher un résultat opérationnel compris entre 9 100 et 9 300 milliards de wons (7,19 à 7,35 milliards d'euros), soit une augmentation comprise entre 48 et 51 %. De quoi faire oublier le gros couac enregistré au trimestre précédent, où son résultat opérationnel avait finalement été divisé par 24 sur un an, atteignant 100 milliards de wons, ou 79 millions d'euros au cours actuel. Les analystes eux, se retrouvaient autour d'un consensus à 8 200 milliards de wons (6,48 milliards d'euros).

Sur l'ensemble de l'année, Samsung s'attend à un chiffre d'affaires stable, à 201 540 milliards de wons (159,3 milliards d'euros) contre 200 650 milliards de wons (158,6 milliards d'euros) en 2015. Le bénéfice opérationnel devrait quant à lui s'envoler d'environ 10 % pour atteindre 29 220 milliards de wons, soit 23,1 milliards d'euros.

Les smartphones de milieu de gamme sont arrivés à la rescousse

Lors de l'annonce de ses résultats du troisième trimestre, l'entreprise coréenne expliquait vouloir se « focaliser sur l'augmentation des ventes des S7 et S7 Edge » pour tenir ses objectifs, notamment via un « renforcement des activités marketing telles que les promotions commerciales ». Le secteur des télévisions devait également être mis à contribution avec une mise en avant des modèles haut de gamme estampillés « SUHD » par la marque. Les lancements des nouveaux A3 A5 et A7 devaient également participer à la fête.

Selon un analyste interrogé par Reuters, le Galaxy S7 et ses variantes ont bel et bien rempli leur part du contrat, ce qui lui laisse entrevoir de bonnes perspectives pour le futur Galaxy S8, qui sera vraisemblablement présenté lors du prochain MWC en février, comme les quatre modèles l'ayant précédé.

En bourse, l'annonce du constructeur a été accueillie avec un rebond de 1,80 % à Séoul, ce qui lui permet d'afficher une valorisation d'environ 237,8 milliards de dollars. En l'espace d'un an, le cours de l'action Samsung a grimpé de plus de 43 %.