Avec Monimalz, La Poste veut aider les enfants à apprendre à gérer leur argent

La Poste présente à nouveaux plusieurs expérimentations au CES de Las Vegas. Cette année, la tirelire connectée Monimalz à fait le déplacement, un concept qui semble plutôt intéressant pour le moment.

Comme chaque année désormais, La Poste est présente en force au CES de Las Vegas et cherche à le faire savoir en multipliant les opérations et partenariats tous azimuts. Elle met aussi plusieurs expérimentations en avant comme Monimalz, un petit appareil accompagné d'une application qui veut aider les enfants à apprendre à gérer leur argent.

Une tirelire connectée à but pédagogique

Elle prend la forme d'une tirelire traditionnelle avec des coques permettant de la personnaliser en fonction des goûts : une baleine, un robot, un soleil, etc. Une fente est présente sur le dessus afin que les plus jeunes puissent y insérer des pièces de monnaie. Ces dernières sont automatiquement détectées et leur montant ajouté au total de la tirelire. Celui-ci est affiché via un petit écran permettant de connaître le total à tout moment.

L'application permet aux parents et aux enfants de suivre le montant de la cagnotte, chacun avec son interface et ses fonctionnalités, et même de visualiser le solde de leur compte bancaire à La Banque Postale. Via un système de profil, il est possible de gérer plusieurs tirelires si besoin.

Les interactions ne s'arrêtent pas là puisque les parents peuvent également ajouter de l'argent dans la tirelire de leurs enfants de manière ponctuelle. Cette action peut s'accompagner d'un message sous la forme d'une image qui s'affiche directement sur le côté de Monimalz. Une solution pratique pour gérer l'argent de poche ou un petit cadeau ponctuel par exemple.



Crédits : David Legrand (licence: CC by SA 4.0)

Définissez des tâches à accomplir et fixez un montant en guise de récompense

Il est également possible de définir des tâches à faire, avec un délai et une somme d'argent à gagner si elle est réalisée : nettoyer le jardin pour 5 euros ou s'occuper de la vaisselle pour 2 euros par exemple, libre à chaque parent de définir ce qu'il veut. Une fois la mission accomplie, les parents valident la tâche et l'argent est directement ajouté dans la tirelire de l'enfant. Enfin, sur mobile, les plus jeunes ont accès à des petits jeux éducatif visant là encore à leur apprendre à gérer un budget de manière adaptée.

Il ne s'agit pour le moment que d'un prototype et la commercialisation n'est pas encore à l'ordre du jour. L'équipe profite du CES pour présenter son produit et obtenir des retours de la part des visiteurs. La question de la gestion de l'argent déposé dans la tirelire reste aussi à trancher selon la personne avec qui nous avons pu discuter. Peut-il être amené à la Poste afin d'être intégré au compte de l'enfant par exemple ?

Reste ensuite à voir si Monimalz ira jusqu'au bout et, dans ce cas, à quel prix et sous quelle forme il sera proposé.