Flir One : caméra thermique USB Type-C ou Lightning à 199,99 $, une version Pro arrive

Flir, une référence dans le domaine des caméras thermiques, profite du CES pour lancer la troisième génération de son capteur One pour smartphones. Il est accompagné d'une version Pro avec une précision multipliée par quatre. Tarif de base, 199,99 dollars.

Durant le MWC de février dernier Caterpillar présentait le Cat S60, un smartphone équipé d'une caméra thermique de chez Flir et vendu moins de 600 euros. À l'occasion du CES de Las Vegas, c'est Flir qui fait parler d'elle en relançant sa gamme de capteur pour smartphone One, qui passent à la troisième génération.

Le Flir One passe à l'USB Type-C, pour 199,99 dollars

C'est l'occasion de laisser de côté le micro USB pour passer à l'USB Type-C qui devient désormais la norme. On retrouve aussi une molette permettant d'ajuster au mieux l'espacement entre le smartphone et le bloc. Comme la génération précédente, le module dispose toujours de deux capteurs optique : un classique et un pour l'infrarouge.

Via une application maison disponible gratuitement, vous pouvez afficher sur le smartphone des images thermiques et sélectionner une zone pour obtenir sa température précise.

Le Flir One dispose de sa propre batterie de 350 mAh, ce qui lui confère une autonomie de 1h environ selon le fabricant. Les détails techniques se trouvent par là. Il sera disponible au cours du deuxième trimestre de l'année, pour 199,99 dollars en version USB Type-C ou Lightning pour les iPhone.

Une version pro plus précise pour 399,99 dollars

Le constructeur en profite pour annoncer une version Pro, avec une précision quatre fois plus élevée pour le capteur thermique. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles, comme des points de mesure multiples de la température. Pour les caractéristiques techniques et des exemples d'images, c'est par ici.

Cette version sera aussi disponible au cours du deuxième trimestre (pour iOS ou Android) pour un tarif de 399,99 dollars.