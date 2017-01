WD Black : des SSD M.2 et NVMe à 2 Go/s, dès 0,42 euro par Go

Western Digital continue doucement d'avancer dans le domaine des SSD. Après les Green et Blue en S-ATA, le fabricant propose enfin un modèle PCI Express 3.0 x4 avec une interface M.2. Le tarif oscille entre 0,42 et 0,46 euro par Go.

Mi-octobre, Western Digital dévoilait de premiers SSD vendus sous sa marque, une annonce qui arrivait un an après le rachat de SanDisk. Il ne s'agit par contre que de modèles d'entrée de gamme avec des puces NAND Flash TLC et une connectique S-ATA, un lancement décevant pour un fabricant de cette envergure. Lors du CES de Las Vegas, il revient avec un SSD Black.

PCI Express 3.0 x4 et débits élevés, pas de détails sur les puces et le contrôleur

Les amateurs de la marque l'auront deviné à la simple évocation du nom de cette série, il s'agit de produits plus haut de gamme. Ils sont au format M.2 avec une interface PCI Express 3.0 x4 et la prise en charge du NVMe (le remplaçant du AHCI). Le contrôleur et le type de NAND utilisé ne sont pas précisés.

Des versions de 256 et 512 Go sont de la partie, avec des débits en lecture pouvant atteindre 2 050 Mo/s contre 800 Mo/s en écriture (700 Mo/s pour le 256 Go). Le fabricant annonce aussi 170 000 IOPS en lecture et 130 000 IOPS en écriture sur des fichiers aléatoires de 4 ko. Tous les détails sont disponibles par là.

119 euros pour 256 Go, 219 euros pour 512 Go

Côté tarif, le SSD WD Black de 256 Go est vendu 119 euros, contre 219 euros pour celui de 512 Go (soit entre 0,42 et 0,46 euro par Go). La garantie proposée est de 5 ans et la disponibilité est prévue pour le premier semestre de l'année. Ils viennent donc se placer en dessous des 960 EVO de Samsung qui sont disponibles à partir de 129,90 euros pour 250 Go.