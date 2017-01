Diablo 3 : le retour à Tristram est ouvert pour le mois de janvier

Blizzard fête actuellement les 20 ans de l’univers Diablo. Diablo 3 reçoit donc une mise à jour 2.4.3 qui, en plus d’apporter certains équilibrages, officialise un évènement qui avait été promis par l’éditeur lors de la Blizzcon : le retour à Tristram.

Comme promis, cet évènement sera annuel et disponible à chaque mois de janvier. Cette année, c’est donc l’ouverture, et les joueurs sont invités à s’y lancer, qu’ils aient des personnages de niveau maximum ou même 1. Blizzard recommande d’ailleurs de créer de nouveaux personnages pour en profiter pour revivre un peu les sensations du tout premier titre de la série.

Retour dans un monde pixellisé

De quoi s’agit-il ? De se relancer à l’assaut de la cathédrale et de descendre au travers de 16 niveaux. Les environnements sont ceux de Diablo 3, mais la visibilité a été réduite et l’image volontairement pixellisée pour mieux correspondre à l’ambiance légendaire du Diablo original. Le joueur n’a qu’à se rendre dans les Vieilles Ruines (Acte 1) pour y trouver un vieux portail à l’animation saccadée. Un authentique portail du premier titre.

Une fois le portail franchi, on se retrouve dans une version plus ancienne et en flammes de Tristram, avec les cadavres de quelques personnalités connues, comme Adria et Griswold. Une musique particulièrement connue attend le joueur. Direction ensuite le nord et… la fameuse Cathédrale. À l’intérieur, on retrouve les décors classiques de l’Acte 1, mais en plus sombre et pixellisé, et là encore une musique connue retentira.

D'anciens boss bien connus

L’évènement est globalement sympathique, d’autant qu’il permet d’affronter à nouveau des ennemis particulièrement connus, comme le Boucher, le Roi-Squelette et même Lazarus. Le tout bien entendu avant d’atteindre Diablo, qui attend sagement dans le 16ème niveau. Au bout du compte, le joueur pourra récolter des objets, de nouvelles transmogrifications, des haut-faits (certains débloquent des portraits) ainsi qu’une gemme légendaire spécifique pour le casque. Elle donne d’ailleurs une apparence qui risque de faire sourire les fans de la première heure.

Ce retour à Tristram est bienvenu, mais n’occupera pas non plus de nombreuses heures, sauf bien sûr à récurer tous les recoins pour y débusquer le moindre secret (il y en a). Il a en tout cas le mérite d’offrir une touche de nostalgie, jusque dans les déplacements du personnage, qui se fera dans les huit directions du premier Diablo.

De multiples changements un peu partout

Outre l’évènement, d’autres aspects du jeu ont été améliorés, notamment les failles supérieures. Par exemple, le pourcentage s’affiche dans la barre quand elle est presque remplie, la répartition des monstres se veut plus homogène, les niveaux sont de taille similaire, les environnements sont plus aléatoires, la variété des monstres normaux et des élites est plus élevée et l’entrée de chaque niveau est désormais dégagée de tout ennemi.

La mise à jour propose également des améliorations de confort, comme la présence des teintures dans la zone de transmogrification. Elles sont toutes présentes et il n’est plus nécessaire d’aller chercher des teintes particulières chez les différents vendeurs. Plusieurs bugs ont été corrigés, la puissance des ensembles de classe a globalement augmenté, certains objets ont été revus tandis que des légendaires ne possédant aucun pouvoir spécial en ont maintenant un.

De nouvelles options graphiques et un jeu en 64 bits

Sachez enfin que le jeu propose plusieurs améliorations techniques. D’une part, sous Windows, le jeu se lance désormais en 64 bits par défaut. En cas de problème, une case à cocher dans les options permet de rebasculer en 32 bits. Côté options graphiques, du neuf là aussi. Le SSAO (occultation ambiante de l’espace) est présent, le jeu fonctionne nativement en DirectX 11 et des réglages supplémentaires sont apparus pour l’anticrénelage (jusqu’au 8x). Activés, tous ces réglages ont un impact réel sur l’apparence du jeu, mais également sur les performances si la machine est ancienne. Notez enfin qu’une option permet d’agrandir le curseur et que la compatibilité avec les écrans 60 Hz et plus a été augmentée.

Le patch 2.4.3 est disponible en téléchargement depuis hier dans le lanceur Battle.net. La saison 9 ouvrira par ailleurs ses portes demain à 17h.



Le jeu quand toutes les options graphiques sont activées