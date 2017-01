DiRT, F1 2013 et GRID disparaissent de Steam, mais restent jouables

Trois jeux signés Codemasters ont disparu du catalogue de Steam, et pas des moindres : DiRT 3, F1 2013 et Race Driver : GRID. L'éditeur n'a pas détaillé les raisons motivant ces retraits, mais on devine une question de licences expirées et non renouvelées à temps.

Chez Codemasters aussi, l'année 2016 se sera terminée de manière fort étrange. Pendant près de deux mois, l'éditeur britannique a enchaîné les promotions sur certains de ses jeux, dont le fameux Race Driver : GRID qui a même été proposé gratuitement pendant un temps sur le Humble Store. Au 1er janvier, certains de ces titres ont purement et simplement disparu du catalogue de l'éditeur, sur Steam ou ailleurs.

Adieu GRID

Trois jeux sont ainsi concernés : DiRT 3, F1 2013 et GRID. Le retrait du marché du premier n'a rien de très surprenant, étant donné qu'une nouvelle variante « Complete Edition », débarrassée de Games For Windows Live, a vu le jour. Dans le cas de Race Driver : GRID, là encore il s'agit d'une demi-surprise, puisque ce dernier a été lancé en mai 2008 et avait donc largement dépassé sa période d'exploitation commerciale, même si de récentes promotions l'ont remis sur le devant de la scène.

Le cas de F1 2013 soulève par contre diverses questions. Codemasters dispose toujours de la licence officielle pour la Formule 1, et plusieurs épisodes moins récents sont toujours disponibles à la vente, dont F1 2010, 2011 et 2012. Un seul élément diffère entre le millésime 2013 et les précédents : la présence de monoplaces « classiques » ayant couru dans les années 80-90. L'éditeur n'a pas pris la parole officiellement à ce sujet, mais des signes pointent vers l'expiration d'une ou plusieurs licences accordées à Codemasters.

Peut-on encore y jouer ?

Dans pareilles circonstances, il est logique de se demander si les titres continuent de fonctionner normalement. La réponse est oui. Codemasters et ses partenaires ne peuvent plus proposer ces trois jeux à la vente, mais il reste encore tout à fait possible d'en profiter si vous les avez achetés plus tôt.

Ainsi sur Steam, si l'un de ces jeux fait partie de votre bibliothèque, vous pouvez le réinstaller normalement, puis le lancer, sans suivre de procédure particulière. S'il vous reste des clés qui n'ont pas encore été enregistrées, vous pouvez également les ajouter à votre bibliothèque sans problème. Il en est de même sur console, que vous disposiez d'une version physique ou dématérialisée.

Quant aux services en ligne, leur statut ne semble pas avoir évolué entre le 31 décembre et le 1er janvier. Ainsi dans le cas de GRID, les serveurs de jeu sont injoignables, mais c'est déjà le cas depuis au moins 2013. Ceux de F1 2013 semblent quant à eux encore fonctionnels, des épreuves étant encore organisées par Codemasters via sa plateforme Racenet.