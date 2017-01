GraalPhone est une start-up française basée à Nice qui profite du CES de Las Vegas pour dévoiler une machine qui se veut 4-en-1 : « ordinateur portable » sous Windows 10, tablette Android, smartphone et appareil photo numérique 3D.

Il n'est désormais pas rare de disposer d'un smartphone, d'une tablette et d'un ordinateur portable. Des machines qui permettent des usages différents (et complémentaires), mais qui nécessitent de multiplier le nombre de terminaux lors d'un déplacement par exemple.

S'il existe déjà des hybrides permettant de multiplier les usages avec un encombrement réduit, la start-up française GraalPhone veut aller plus loin avec un produit annoncé comme 4-en-1.

Ordinateur Windows 10 , tablette Android, smartphone et APN 3D

L'ensemble comprend un ordinateur portable avec Windows 10 et un clavier physique, mais un dalle Full HD de 7 pouces seulement, ce qui sera probablement un peu petit pour certains. L'écran peut coulisser pour venir sur placer sur le clavier et ainsi transformer la machine en tablette de 7", sous Android cette fois-ci.

Pour rappel, des solutions du genre avec deux systèmes d'exploitation existent déjà depuis longtemps et des sociétés comme Chuwi s'en font d'ailleurs une spécialité. En mode tablette, la machine fait également office d'appareil photo numérique 2D et 3D (la résolution n'est pas précisée), avec un zoom optique 5x et un flash.

Comme sur la 3DS, l'écran de 7 pouces est autostéréoscopique et permet donc d'afficher des photos en relief sans avoir besoin de lunettes. Enfin, GraalPhone renferme... un smartphone Android de 5 pouces, toujours avec un écran 1080p.

Quelques détails techniques, une disponibilité pour « fin 2017 »

Du côté des caractéristiques techniques, la société évoque un processeur Atom (référence non précisée) avec 4 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage (extensibles via carte microSD) et un port micro USB 3.0 pour la tablette.

De son côté, le smartphone exploite un SoC Qualcomm de « dernière génération » (sans plus de détails), 8 Go de mémoire vive, soit deux fois plus que pour la machine sous Windows 10, ce qui est plutôt étrange (nous avons demandé des précisions sur ce point). Côté stockage, on retrouve de nouveau 256 Go, mais qui « fonctionnent en miroir » avec les 256 Go de l'ordinateur, sans plus de détails là encore. La batterie du smartphone peut être chargée lorsque ce dernier est rangé dans la tablette précise le constructeur.

Sur son site, GraalPhone annonce une disponibilité pour « fin 2017 » sans aucune information supplémentaire, notamment sur le tarif. Quoi qu'il en soit, le concept pourrait en séduire certains, à condition de se contenter d'un ordinateur portable de 7". Pour les autres, il existe le HP Elite x3 (voir notre analyse), une machine 3-en-1 vendue 876 euros avec son dock. Pour la station d'accueil qui permet de le transformer en ordinateur portable, il faut ajouter 718,80 euros.

Graalphone étant présente au CES de Las Vegas qui ouvrira officiellement ses portes le 5 janvier prochain, nous tenterons d'en savoir plus sur les différents points évoqués et de comprendre à qui peut s'adresser un tel produit.