Mega Man : six jeux portés sur Android et iOS dès janvier

Ressortir de vieux titres reste un très bon moyen pour les éditeurs de rentabiliser leur catalogue, et ils l'ont bien compris. Capcom entend poursuivre cette tradition en 2017 avec le portage de six jeux de la saga Mega Man, sur Android et iOS.

Tous les éditeurs n'ont visiblement pas pris de bonnes résolutions pour l'année 2017. Si du côté des joueurs certains auraient aimé moins de contenus optionnels payants sur les jeux et des titres mieux finis à leur lancement (ou au moins répondant aux promesses annoncées lors de grands salons), du côté de l'industrie, le message n'est pas encore passé partout.

Capcom essore encore ses franchises

Chez Capcom, un éditeur qui compte beaucoup sur ses DLC et ses jeux remasterisés pour faire son beurre, 2017 devrait donc être à l'image de 2016, riche en remakes, portages et autres extensions payantes. Si vous en doutez encore, la dernière annonce de l'éditeur devrait rapidement clarifier la situation.

Capcom prévoit en effet de lancer, dès janvier, les adaptations de six titres de la saga Mega Man, initialement sortis sur NES. Pour la première fois, il seront disponibles à la fois sous Android et iOS, au tarif de 1,99 dollar chacun. Des prix conformes à ce qui est habituellement observé sur ce type de produit.

Les préinscriptions sur Android et iOS ? C'est bien trop moderne

Comme pour Super Mario Run, un système de préinscriptions est au menu. Cependant, si Nintendo avait opté pour une solution plutôt élégante en passant par les systèmes de préreservation intégrés aux boutiques d'Apple et de Google, chez Capcom, c'est une approche « à l'ancienne » qui a été privilégiée.

Ainsi, pour « faire partie des premiers à être notifiés du lancement des jeux sur Android et iOS », Capcom invite les joueurs intéressés à se rendre sur cette page, et d'y renseigner leur adresse e-mail dans le formulaire adéquat. Une pratique d'un autre âge.