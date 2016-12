Twitter demande à ses utilisateurs les fonctionnalités qu’ils voudraient pour 2017

Twitter cherche visiblement l’inspiration sur les évolutions à apporter à son service. Son PDG, Jack Dorsey, s’est donc adressé à ses followers et leur a posé directement la question.

Twitter évolue rapidement depuis deux ans, en se renforçant surtout dans un domaine particulier : la relation client. De nombreux outils mis en place concernent en effet les messages privés, l’éditeur ayant récemment ajouté les messages de bienvenue et le support automatisé, à travers des bots auxquels les utilisateurs peuvent répondre.

Mais si l’entreprise s’est beaucoup intéressée à la manière dont elle pourra s’insérer dans le lien privilégié qui peut exister entre une société et son client (un domaine qui intéresse largement Facebook aussi), elle a peut-être délaissé un peu le grand public. Pourquoi dès lors ne pas directement lui poser la question de ses attentes en matière de nouveautés ?

Pouvoir modifier un tweet déjà publié

C’est Jack Dorsey qui s’y est collé. Hier soir, il a publié un tweet demandant aux utilisateurs ce qu’ils aimeraient voir ajouté ou modifié dans le service pour l’année 2017. Évidemment, les idées ont fusé de toute part, mais certaines sont revenues assez souvent. À commencer par l’édition des tweets déjà publiés.

Dorsey a réagi rapidement pour demander le type d’édition qui serait le plus pertinent : laisser un créneau limité (cinq minutes par exemple) pour modifier une erreur dont on se serait aperçu après coup, ou laisser le champ libre pour une édition sur n’importe quel tweet, y compris les plus vieux. C’est la deuxième piste qui a provoqué le gros du débat, car les dangers inhérents pourraient être contrebalancés par une vignette « Modifié » assez visible pour ne pas être manquée. Certains font remarquer qu’un tweet ancien mais largement partagé pourrait être modifié pour réparer un lien cassé, changer une image, etc.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what's the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017 — jack (@jack) 29 décembre 2016

Renforcement du signalement et mise en favoris

Autre demande fréquente, une plus grande transparence des outils pour signaler les comportements problématiques. Ils existent évidemment, et Twitter a rappelé d’ailleurs récemment que ses équipes avaient été renforcées pour mieux gérer ses demandes. L’idée serait plutôt d’aller plus loin, en s’assurant que les personnes bannies ne puissent plus intervenir, que certains hashtags soient verrouillés, etc.

La possibilité de créer des favoris a également été abordée. Après tout, l’ancienne fonction favoris a été remplacée par les « J’aime », puisqu’elle servait surtout à marquer son assentiment sur un tweet. Par ailleurs, chaque utilisateur peut épingler un tweet pour qu’il apparaisse en premier dans sa liste. Mais il manque la simple possibilité de mettre de côté certains tweets pour en surveiller l’activité et les réponses, surtout quand ce sont ceux des autres.

À quand une vraie évolution pour l'API ?

Jack Dorsey a promis dans tous les cas de faire un bilan des suggestions quand suffisamment de réponses auront été données. On pourrait cependant dès maintenant en ajouter une : libérer enfin l’API.

L’interface de programmation permet aux éditeurs tiers de créer des clients ou simplement d’offrir des fonctions de publication depuis des applications, jeux et autres. Elle détermine donc directement les capacités des clients. Or, Twitter impose des limites artificielles afin que ces derniers ne puissent jamais avoir de parité fonctionnelle avec l’application officielle. On ne peut ainsi toujours voir les sondages, créer une conversation privée avec plusieurs personnes, ou même envoyer une photo dans les DM. Dorsey avait promis que Twitter ferait des efforts sur ce point l’année dernière, mais la situation n’a pas évolué depuis.