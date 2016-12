Le code source de Postal publié sous licence GNU

Il y a des cadeaux de Noël auxquels on ne s'attend pas forcément. Le Studio Running with Scissors en a offert un à sa communauté : le code source du jeu Postal, premier du nom.

Bien souvent, même quinze ou vingt ans après le lancement d'un jeu, son studio conserve religieusement son code source et ne le partage sous aucun prétexte, pour des raisons diverses. Certains veulent continuer à profiter des ventes de leurs titres auprès d'un public de nostalgiques, tandis que d'autres ne souhaitent tout simplement pas que le public mette la main dessus.

D'autres comme id Software n'hésitent pas à laisser des pans entiers de leurs anciens moteurs de jeux circuler sur la Toile. Le studio propose ainsi les sources de titres complets, comme Quake III Arena ou Wolfenstein 3D en libre accès sur GitHub, le tout, sous licence GPL.

Running with Scissors, à qui l'on doit notamment Postal, a décidé de rejoindre ce mouvement et de proposer les sources de ce dernier en libre accès. Les fichiers sont ainsi disponibles sur Bitbucket ou via GitHub, en fonction des préférences de chacun. Le code est soumis à la licence publique générale GNU, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreuses opportunités.

Le studio et son équipe demandent toutefois une chose bien particulière en contrepartie de la libération du code : un portage sur Dreamcast, tout en précisant qu'une récompense spéciale est prévue pour quiconque y parviendra. Quant aux motivations pour ce défi en particulier, nous vous laissons les découvrir en image...