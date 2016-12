Windows 10 : blocage des mises à jour et possible mode jeu en approche

Même si l’équipe de développement de Windows ne comptait publier aucune préversion durant la fin d’année, une build a quand même fuité. Elle contient plusieurs nouveautés, dont certaines particulièrement attendues, notamment sur les mises à jour.

Il ne devait pas y avoir de nouvelle préversion pour les testeurs du programme Windows Insiders. La build 14997 qui circule actuellement sur le web est une fuite et n’avait pas forcément vocation à être installée. On ne connait en effet pas son niveau de qualité et il peut s’agir d’une préversion jugée trop instable pour être diffusée. Il n’est d’ailleurs pas recommandé de l’installer.

Bloquer les mises à jour pendant un maximum de 35 jours

Elle est en tout cas intéressante et contient certains éléments qui devraient réjouir au moins une partie des utilisateurs. Dans les options de Windows Update figure en effet un nouveau réglage qui permet de mettre en pause les téléchargements. Microsoft a choisi portant une approche assez radicale puisque ce blocage restera actif pour un maximum de 35 jours avant que le téléchargement ne recommence, cette fois de manière obligatoire.

L’option permettrait de répondre à l’une des plus grosses critiques formulées contre Windows 10 : la manière dont il se met à jour. Les correctifs se téléchargent en effet de manière obligatoire, sans aucune nuance sur la vitesse de récupération. La connexion est saturée quoi que soit en train de faire l’utilisateur. Ce dernier peut simplement repousser l’installation, qui amène dans la grande majorité des cas un redémarrage.

Le réglage a quoi qu’il en soit ses avantages et inconvénients. Côté positif, on note évidemment le contrôle exercé et la possibilité de remettre à plus tard une opération potentiellement lourde, selon les besoins que l’on a de sa connexion Internet. Par contre, une durée de 35 jours parait importante. Un choix étrange pour un éditeur qui tient avant tout à limiter strictement la fragmentation, sans parler des failles laissées en l’état pendant plus d’un mois. De fait, il manque toujours une option simple pour limiter la bande passante en fonction de l’activité de l’utilisateur, ou via une limite imposée par ce dernier, par exemple 500 ko/s sur une connexion ADSL classique.

Attention cependant : la build en circulation est en édition Enterprise. On ne sait pas encore si cette option – nouvelle dans tous les cas – apparaîtra vraiment partout, et donc si le grand public sera concerné.

Un mode donnant la priorité aux jeux ?

L’autre nouveauté, cette fois repérée par le vigilant WalkingCat, est l’arrivée potentielle d’un mode jeu dans le système. Il a trouvé en effet une nouvelle bibliothèque, baptisée « gamemode.dll », dans les fichiers de la préversion. Selon toute vraisemblance, ce mode permettrait aux jeux d’exploiter pleinement la puissance disponible, Windows 10 leur donnant la priorité sur les ressources, au détriment sans doute d’autres services en arrière-plan.

Dans la pratique, on ne sait pas ce que compte faire exactement Microsoft. Un tel mode serait évidemment le bienvenu s’il permet d’augmenter les performances de quelques pourcents – il ne faut pas s’attendre à un écart très prononcé. Et si ce mode doit bien arriver, il faudra encore voir s’il s’agira d’une fonction compatible avec tous les titres, ou seulement avec des jeux plus récents et prenant en charge certaines technologies, comme DirectX 12.

L'écran bleu vire au vert

Enfin, petit détail amusant, à compter de cette build, l’écran bleu sera… vert. Le BSOD devient donc le GSOD, mais ce changement de couleur ne concerne que les préversions du système. Les versions stables garderont la célèbre couleur.

Notez que personne n’avait remarqué ce changement, jusqu’à ce qu’un responsable de Microsoft, Matthijs Hoekstra, s’amuse de la circulation de la build 14997 : « Sympa de lire toutes les nouvelles fonctionnalités que les gens découvrent la build qui a fuité, mais ils ont raté un gros changement ! Un énorme changement ! ». Quelques minutes plus tard, il donnait un indice : « Vert ! ». Quelques heures plus tard, un développeur trouvait la solution et publiait une photo.